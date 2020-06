Mides tenía una "base" de Otis en su sede y advierten pago por ascensor que no funciona

Las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se han llevado más de una sorpresa desde que asumieron el pasado 2 de marzo. Expedientes encajonados, donaciones abandonadas en depósitos y armas de fuego cargadas bajo llave fueron algunas de las cosas que la administración liderada por el Partido Nacional encontró tras la salida del gobierno del Frente Amplio.

A eso también se suma la gestión de los ascensores del edificio sede de la cartera ubicado en 18 de julio y Barrios Amorín. Este domingo, el programa Santo y Seña de Canal 4 reveló que en el último piso funcionaba una oficina de la empresa de ascensores Otis, que era utilizada por un trabajador de esa compañía como "base" para ir a otros edificios de la zona.

"Sí, de acá salen máquinas. Acá hace años que tienen base. Nos adjudican una zona y elegimos un edificio para tener nuestras herramientas y eso", declaró un trabajador a Santo y Seña, y agregó que se relacionaba con Eduardo Méndez, exdirector de Logística del Mides. "Sí, claro, obviamente que sí", respondió al ser consultado sobre si la empresa lo había acordado con un director del organismo.

Méndez, por su parte, negó que la oficina estuviera autorizada. "Nunca arreglé con él. Autoricé a dejar herramientas ahí, que se me pidió (por parte) de funcionarios, pero después de Otis... Que comiera ahí y la agarraran prácticamente de oficina personal, no. No se puede hacer eso", afirmó.

El ascensor que no funciona

A raíz de ese descubrimiento, los actuales jerarcas del Mides revisaron los contratos con Otis y encontraron que se le está pagando a la compañía por el mantenimiento de dos ascensores, de los cuales solo uno funciona, según documentación a la que accedió El Observador.

En el contrato que rige desde agosto de 2019 hasta fines de julio de este año se establece que el Mides debe pagar una cuota mensual de $ 13.402 (IVA incluido) con un ajuste semestral. La orden de compra por los doce meses fue de $ 160.835.

Ese monto incluye el "servicio de mantenimiento integral para los dos ascensores marca Otis" en el edificio del ministerio. De acuerdo al contrato, el servicio incluye "visitas periódicas", "aseo técnico y lubricación", "ajustes correctivos", "repuestos", "centro de atención de llamados", "gestión ante autoridad competente" y "seguro de responsabilidad civil".

Raúl Quijano, actual director de Logística del ministerio dijo a El Observador que les "llamó la atención" que se pagara por el mantenimiento de los dos ascensores cuando "uno está sin uso".

"Ponerlo en marcha saldría unos cuantos miles de pesos", añadió.

El Observador intentó contactarse con encargados de la empresa, que transmitieron que no darán notas sobre el tema.

Desde el Mides se comunicaron el jueves pasado con Otis para pedirles que dejen la oficina. Las autoridades ministeriales señalaron que la compañía puede ingresar para reparaciones de los ascensores pero no para utilizar el edificio como "base" de sus operaciones.