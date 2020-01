Mientras se define su futuro, Cavani está en duda para jugar ante Reims

El entrenador de París SG, Thomas Tuchel, anunció este martes las ausencias por lesión de Juan Bernat y Thilo Kehrer, en el desplazamiento del miércoles a Reims, por semifinales de la Copa de la Liga, mientras que el uruguayo Edinson Cavani, que sigue con molestias en el pubis, es duda.

"Cavani no se entrenó (el lunes) con el grupo, solo lo hizo de forma individual. Corremos el riesgo de que el plazo sea demasiado justo", declaró el entrenador parisino en la rueda de prensa antes del partido.

"Está un poco lesionado y no se siente bien a nivel del pubis. No se le pueden dar minutos (de juego) en las copas con partidos cada tres días. Eso no ayudaría", añadió.

Cavani, máximo goleador de la historia del PSG con 198 tantos, deberá todavía ser paciente antes de poder alcanzar la barrera de las 200 dianas con la camiseta del equipo parisino, que podría, por otra parte, dejar en el actual mercado de invierno en Europa.

AFP

El delantero uruguayo, relegado a menudo al banco de suplentes con la llegada del argentino Mauro Icardi, espera poder unirse a Atlético Madrid, según la prensa especializada.

El equipo español hizo una oferta de 10 millones de euros por el uruguayo, quien quedará libre en junio, pero la misma fue rechazada por los galos. Los colchoneros, que quieren contar con el salteño, harán una oferta mejor, informó este martes la prensa española.

Además de Atlético de Madrid, Chelsea de Inglaterra se interesó por el uruguayo y el entrenador del equipo, Frank Lampard, lo elogió este lunes en conferencia de prensa.

Con base en AFP