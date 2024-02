Miguel Samudio denunció "amenazas de muerte" y que su problema fue con Washington Aguerre

El lateral de Liverpool, el paraguayo Miguel Samudio, dijo que recibió "amenazas de muerte" a través de las redes sociales después del partido que su equipo perdió 3-1 frente a Peñarol por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Samudio cometió un penal y resultó expulsado por el árbitro Pablo Giménez. Cuando se retiraba de la cancha, el futbolista hizo gestos tocándose la camiseta, recordando que el año pasado dio la vuelta olímpica frente a Peñarol en ese estadio.

Sobre esa jugada, el paraguayo expresó: "Para mi no fue penal porque sentí que fue en el hombro, le mostré la marca. Obviamente en cámara lenta, si somos coherentes, debe haber 5 o 6 expulsados. Fue penal porque cobró el árbitro y se volvió otro partido claramente. Una decisión que no voy a profundizar porque no me gusta hablar del arbitraje porque se pueden equivocar. Puede tener una mala noche", respondió Samudio en Sport 890.

Foto: Leonardo Carreño.

Samudio, campeón Uruguayo 2023

Sobre sus gestos, profundizó: "En ningún momento hice alusión a cosas externas, fue un momento de calentura con el arquero (Washingon Aguerre), pero que pasa y termina en la cancha. Voy a reconocer que tenía que llevarme a uno de ellos porque estábamos quedando con dos menos y pasó eso (fue expulsado Maxi Silvera). Capaz que para la gente del fútbol y el hincha que tiene respeto, no tengo problemas en pedir disculpas. Fue un roce con el arquero, le dije que salí campeón ahí, en una cancha hermosa, difícil, un rival multi campeón, pero jamás faltaría respeto. No hay que dramatizar demasiado, lo que pasa en la cancha termina en la cancha".

Luego acotó que hay "inadaptados que me están amenazando de muerte en redes sociales, pero tengo una espalda amplia para recibir todo tipo de amenazas, pero no permito que se metan con mi familia. Al jugador que se metió con mi familia, no lo tolero, pero termina ahí".

Admitió también que no va a realizar ninguna denuncia.

Con respecto al partido, Samudio sintetizó: "El resultado ya está, reconocemos que no estuvimos a la altura, por momentos fuimos superados porque el rival tiene jerarquía".