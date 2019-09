Mihajlovic dio la charla desde el hospital, ganaron, y sus jugadores fueron a saludarlo

Bologna, equipo de la Serie A de Italia, logró un importante triunfo este domingo al dar vuelta el marcador ante Brescia, de visitante, por 4-3, luego de recibir una charla técnica de su entrenador por teléfono en el entretiempo.

El técnico del equipo, el exfutbolista serbio Sinisa Mihajlovic, está en medio de un tratamiento para la leucemia pero sigue en el cargo, por lo que ayer, al ver que su equipo perdía 3-1 al finalizar el primer tiempo, decidió llamar a sus jugadores para darles las indicaciones.

El llamado, que además de lo táctico debe haber sido muy motivador para los futbolistas, dio resultado y en el complemento llegaron tres goles de Bologna, que se quedó con el triunfo con el que había quedado provisionalmente en el segundo puesto con 7 unidades.

Jugadores del Bologna visitaron a Sinisa Mihajlovic, quien sigue en tratamiento por leucemia, luego de ganar 4-3 al Brescia. Como no podían visitarlo le cantaron desde afuera. pic.twitter.com/hjPqrJB6QU — Antonio Ramos (@Ramos019) September 15, 2019

Pero la historia no terminó ahí. Tras la importante victoria, el plantel retornó a la ciudad y en el ómnibus del equipo fue hasta las afuera del hospital donde está internado Mihajlovic para saludarlo y alentarlo.

El DT se asomó por una de las ventanas y hubo un diálogo, lo que finalizó con aplausos.

Tras ganarle a Brescia, como visitante, por 4-3, los jugadores de Bologna pasaron por el hospital donde está su DT, Sinisa Mihajlovic, luchando contra una leucemia para dedicarle el triunfo. ¡Gran gesto!pic.twitter.com/tYJqg4rSHN — Gol De Vestuario (@GDV_OK) September 16, 2019

Un ejemplo

Desde hace casi dos meses, Mihajlovic está hospitalizado en Bolonia para curarse de una leucemia, diagnosticada a principios de julio, pero eso no le ha impedido seguir con el equipo.

El serbio, que en su etapa de jugador se destacaba por sus golazos de tiro libre, impresionó a Italia al dirigir a su equipo durante la primera jornada de la Serie A.

"Fue una sorpresa increíble. Ha demostrado su fuerza una vez más", dijo tras ese encuentro el centrocampista de Bologna, Andrea Poli, tras un empate 1-1 en el campo de Hellas Verona.

Unas horas antes, había visto a Mihajlovic, de 50 años, llegar al hotel para dirigir la reunión de antes del partido. El serbio llegó al estadio por separado, en un auto y con una máscara en la boca, que no llevaba en el área técnica, donde estaba menos expuesto a los microbios.

Gorra sobre la cabeza, cuerpo y cara demacrados, apósito en el cuello y pulsera del hospital en la muñeca, Mihajlovic vivió el partido casi como siempre, sentándose un poco más de lo habitual.

Luego abandonó el estadio a dos minutos del final del encuentro para volver directamente al hospital, ya que los médicos le prohibieron que entrara en los vestuarios, debido a que sus defensas inmunológicas están debilitadas luego de un ciclo duro de quimioterapia.

Desde entonces, aunque a distancia, nunca ha dejado de ser el entrenador de su equipo. Las sesiones son filmadas y las sigue en directo, interviniendo por teléfono. Además, también mantiene conversaciones individuales o de grupo a través de Skype.

Pero nadie esperaba verle al borde del terreno de juego para el primer partido de la temporada. "Durante la semana, nos dijo que no estaba todavía al 100%. No pensábamos verle tan rápido. Tiene este carácter que te empuja a no rendirte nunca", explicó el joven extremo Ricardo Orsolini.

El hematólogo Michele Cavo, que trata al serbio en el hospital Sant'Orsola de Bolonia, explicó que Mihajlovic es "un paciente ejemplar, que siempre ha hecho lo que le hemos dicho y aconsejado".

Desde entonces, el coraje de Mihajlovic ha sido aplaudido por todos en Italia, desde su esposa Arianna -"a los guerreros se les reconoce de lejos"- al alcalde de Bolonia, Virginio Merola, que habló de "imágenes que dan confianza para el futuro", pasando por el cantante Gianni Morandi, que le considera "un hombre valiente y fuerte".

Con base en AFP