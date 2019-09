El mensaje de Luis Scola dedicado a España por su triunfo

Por estos días el mundo se asombró y elogió la entrega de Luis Scola que, a los 39 años, dejó la piel llevando a la selección Argentina a la final del Mundial de básquetbol.

Su ejemplo y su forma de pensar se llegó viralizar en Uruguay a través de un video que recorrió las redes sociales. El domingo de mañana fue la final del Mundial de básquetbol entre Argentina y España. Scola y su equipo no pudieron. Cayeron vencidos.

A las pocas horas y con el dolor aún a cuestas, el capitán argentino se expresó a través de las redes sociales con un mensaje dedicado al campeón España.

“Me gustaría felicitar a España por tremendo torneo. Fueron los mejores y se merecieron el título. Para nosotros no pudo ser. Estamos tristes, pero pronto vamos a poder ver para atrás y estar orgullosos de estas increíbles dos semanas que tuvimos”, expresó Scola.

Me gustaría felicitar a España por tremendo torneo. Fueron los mejores y se merecieron el título.



Para nosotros no pudo ser. Estamos tristes, pero pronto vamos a poder ver para atrás y estar orgullosos de estás increíbles dos semanas que tuvimos.



🇦🇷🇦🇷 — Luis Scola (@LScola4) September 15, 2019

El pívot argentino también habló ante la prensa a la salida del partido. “Uno quiere empujar al equipo para que crea que es el mejor y que va a ganar todos los partidos. Y cuando lo lográs y te pasan cosas como estas, creés que sos un desastre porque pensabas que ibas a ganar todos los partidos. Pero la realidad es que no hay nada por lo que estar triste. Nosotros éramos los más optimistas del mundo, pero no creo que nadie del equipo pensaba que íbamos a estar acá. Quizás lo pensó un solo loco... No hay que olvidarse de las cosas, poner todo en perspectiva, ver las cosas con claridad, porque es lo necesario”.