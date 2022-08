Ministerio del Interior cedió la voz a la Policía en medio de ola de homicidios

El 2 de marzo de 2020, el recién asumido presidente Luis Lacalle Pou se paró en la sala de conferencias de Torre Ejecutiva con el ministro del Interior Jorge Larrañaga a su lado, y los jefes de Policía de todo el país a sus espaldas, en lo que fue la primera acción de su gobierno. No fue una decisión casual, sino una señal expresa de que su primerísima prioridad era lograr un repunte de los índices de seguridad, y que ello empezaba con gestualidades que explicitaran el respaldo político a los mandos policiales.

Este lunes, tras cinco días con 11 homicidios y una nueva racha que motivó cuestionamientos de la oposición y también en el oficialismo, Lacalle Pou sostuvo desde La Paloma –donde se inauguraba la temporada de avistamiento de ballenas– que no piensa en un "cambio de planes" para la gestión de la seguridad y remarcó que los homicidios se dan mayoritariamente como consecuencia de enfrentamientos de bandas de narcotráfico y no como resultado de rapiñas.

A más de 200 kilómetros de distancia, el ministro del Interior Luis Alberto Heber se reunió en la tarde con parte de la cúpula policial para evaluar la estrategia de combate al delito y al narcotráfico y posibles ajustes de tuerca en esa estrategia. El director general de Secretaría, Luis Calabria, y el director de Seguridad y Convivencia, Santiago González, acompañaron al ministro en la reunión, de la que participaron el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía, el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Alejandro Berriel, el subdirector Héctor Ferreira y el director de la Guardia Republicana, César Tourn.

Al término del encuentro, y en algo que constituyó una excepción para instancias en las que se discute la política de seguridad, fueron los jerarcas policiales y no los políticos los que tomaron la palabra ante la prensa que había sido convocada a la sede de la cartera.

Allí, D'Elía y Berriel anunciaron pequeños ajustes operativos en el plan que venían ejecutando para contener los homicidios. Los jerarcas resumieron esos cambios en una mayor dotación de efectivos y una mejor distribución del patrullaje, sobre todo en las zonas más comprometidas por ese delito (zonas 3 y 4). También hablaron de una mayor coordinación con la fiscalía.

Ante la consulta de El Observador, desde el ministerio bajaron el perfil a la ausencia de Heber en la conferencia y adelantaron que dará declaraciones este martes durante su visita a Rivera.

De todos modos, la ausencia de autoridades políticas del ministerio en conferencias relativas a la gestión de la seguridad pública no es algo frecuente en lo que va de la gestión. Por el contrario, han estado presentes en la amplia mayoría de las comunicaciones, incluso las que refirieron a operativos puntuales e incautaciones. Hasta el momento se le había cedido la voz a las autoridades policiales para encabezar conferencias de temas puntuales, como la presentación de operativos para partidos de fútbol o para informar sobre la filtración de información que hubo en la Dirección Nacional de Identificación Civil hace dos años.

Según supo El Observador, puertas adentro de la reunión las autoridades policiales y políticas reafirmaron la necesidad de ajustar el plan que fue propuesto en mayo, aunque el diagnóstico respecto a las razones del alza de homicidios se mantiene. En ese momento, al igual que ahora, Interior atribuyó el aumento de ese delito a la escasez de oferta de droga por el cierre de bocas.

A su vez, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre unidades y con la fiscalía. En el segundo caso, desde hace un tiempo comenzaron a realizarse reuniones periódicas entre el jefe de Policía de Montevideo, los jefes de las zonas operacionales y los fiscales de Homicidios, sobre todo antes de que los representantes del Ministerio Público comiencen sus turnos. Allí intercambian sobre las complejidades de cada zona y lo que sucedió los días anteriores para que lo tengan en cuenta.

También lo utilizan para buscar una mejor forma de "entenderse". Por ejemplo, los fiscales les explican el tipo de pruebas que la policía tiene que conseguir para que los casos sean sostenibles durante un eventual juicio oral, mientras que los policías manifiestan las dificultades u obstáculos que pueden llegar a tener para obtenerlos.

Pese a eso, las autoridades esperan que diferentes líneas de investigación que tienen sobre la última ola de homicidios den sus frutos y puedan mostrar los resultados favorables del "plan estratégico".

El respaldo de Lacalle y las críticas de Cabildo

Horas antes de la reunión entre el ministro y los mandos policiales, Lacalle Pou mostró una vez más su absoluto respaldo a la conducción de Heber y el rumbo de la política de seguridad.

El presidente volvió a señalar que el aumento de homicidios se da por el recrudecimiento de la lucha narco, un argumento al que también acudía el gobierno del Frente Amplio bajo la gestión de Eduardo Bonomi.

"Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, de violencia entre bandas, que estamos tratando de hacer la prevención correspondiente. Es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios", afirmó.

Lacalle sostiene, sin embargo, que su argumentación no es la misma que la de los exjerarcas frenteamplistas debido a que no se utiliza el término "ajuste de cuentas" y porque se aclara que "no se minimiza" ninguna muerte.

"Obviamente no voy a minimizar: son vidas de uruguayos. Me escucharon muchísimos años diciendo que no se podía catalogar de muertes clase A y clase B. Nos molestaba mucho cuando decían que eran ajuste de cuentas y por eso parecía que valía menos. No vamos a caer en lo mismo", dijo el mandatario en rueda de prensa como preámbulo a sus explicaciones.

También afirmando que no pretendía que fuera una "excusa", Lacalle destacó la baja de otros delitos como rapiñas y hurtos y dijo que eso demuestra que los homicidios "no están vinculados" a ese tipo de situaciones. "No quiero que sirva como excusa, pero ustedes saben que hubo una baja importantísima en los otros delitos", afirmó.

Así como nuevamente el gobierno ratificó su rumbo ante un repunte de los homicidios, desde Cabildo Abierto –socio de la coalición oficialista– volvieron a plantear reparos con la estrategia de combate al delito.

El senador y líder de ese partido, Guido Manini Ríos, reiteró que “a la luz de lo que está ocurriendo nadie puede estar conforme con los resultados”, pero fue unos pasos más allá y dijo no conocer el plan presentado por el ministro del Interior hace unos meses.

“Yo no conozco el plan, pero indudablemente uno no puede decir que está dando buenos resultados; tal vez necesiten tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan”, sostuvo en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí). Manini Ríos se encargó de señalar también que su partido no tiene “responsabilidad en las reparticiones que están actuando” en el tema. “Lo único que hemos sido informados es que lo que se busca es una coordinación más aceitada a todos los niveles. Cabildo tiene determinadas responsabilidades en el gobierno y otras no: en el Ministerio del Interior Cabildo Abierto no tiene representantes. Uno confía en que quienes están al frente están haciendo las cosas lo mejor posible”, argumentó el líder cabildante, quien agregó que en su partido tienen algunas “discrepancias" con la política de seguridad y que han manifestado "desde el primer día”. Entre ellas, mencionó la necesidad de una "mayor presencia policial" en los barrios y un rol más iportantes de las comisarías.