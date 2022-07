Ministerio del Interior recomendó cambiar fecha del clásico y se llamará a Consejo de Liga

El Ministerio del Interior remitió este miércoles una respuesta a la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), órgano a través de la cual la Mesa Ejecutiva consultó sobre la posibilidad y viabilidad de disputar el clásico del Torneo Clausura el miércoles 17 de agosto en el Gran Parque Central. La cartera recomendó que no se juegue entre semana sino que se haga un fin de semana y en horario diurno.

El paro decretado por la Mutual de Futbolistas Profesionales el 30 de junio suspendió la actividad durante una semana y eso generó una importante alteración en el calendario que tenía previsto la Mesa Ejecutiva para la disputa del Campeonato Uruguayo.

Debido a las fechas pendientes y a la final del Torneo Intermedio, a la disputa de la final de la primera Copa Intercontinental sub 20 el 21 de agosto en el Estadio Centenario entre Peñarol y Benfica, la actividad de Nacional en las dos primeras semanas de agosto por la Copa Sudamericana y las fechas previstas para la Copa AUF Uruguay, el clásico de la cuarta fecha se tiene que jugar el miércoles 17 de agosto.

El calendario está apretado porque el 14 de noviembre los jugadores de la selección uruguaya ya deben estar en Qatar para la disputa del Mundial.

La solución que encontró la Mesa Ejecutiva fue trocar la sexta con la cuarta fecha. Pero para eso se necesita convocar a un Consejo de Liga para que sea este el que lo apruebe. "Lo vamos a llamar cuanto antes", dijo Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva, a Referí.

Ante la consulta planteada el 7 de julio por la Mesa al Ministerio del Interior, a través de la Comisión de Seguridad que encabeza Rafael Peña, la cartera que comanda Luis Alberto Heber contestó vía mail invocando el decreto 1 del 5 de enero de 2021 en cuyo artículo 2 se dispone que "por motivos fundados y en función de las evaluaciones técnicas en materia de seguridad, el Ministerio del Interior podrá sugerir modificaciones en la realización de espectáculos deportivos tales como cambios de horarios, fechas, escenarios deportivos o, en caso, y de mediar causa debidamente justificada, determinar la suspensión o postergación de los mismos".

Camilo dos Santos

Operativo de seguridad en el clásico

Sobre ese argumento legal también expresó el Ministerio del Interior: "En virtud de lo expuesto y a lo dispuesto en dicho artículo, se sugiere que el encuentro entre Nacional y Peñarol, a disputarse en el Gran Parque Central, se lleve a cabo un fin de semana (sábado o domingo) y en horario diurno. No pudiendo ser el fin de semana correspondiente al 21 de agosto, debido a que en el Estadio Centenario se disputará la Final Intercontinental Sub 20, Organizada por FIFA y Conmebol, evento que demandará un gran número de efectivos policiales, inclusive desde días previos a la final, por otro lado no se cubrirán otros servicios ese día".

Los clubes tienen ahora la palabra para avalar el cambio de fechas. Cada cuál mirará seguramente el fixture a la hora de levantar la mano en el Consejo.

El fixture y las fechas