Abu Dhabi tiene prioridad para la AUF, para realizar la preparación previo a Qatar 2022

El entrenador de la selección, Diego Alonso, pidió unos días para resolver en qué lugar concentrará previo al Mundial de Qatar, que se iniciará el 21 de diciembre y en el que los celestes debutan tres días después frente a Corea del Sur.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) recibió ofrecimientos de varios países o emiratos para que utilicen sus instalaciones deportivas para entrenar antes de viajar a Doha.

Además del ofrecimiento de Israel, surgieron los de Dubái, Riad y Abu Dhabi con diferentes planteamientos.

En algunos casos estaba contemplada la opción de incluir un partido amistoso, algo que el cuerpo técnico de la selección rechazó desde el primer momento.

Nathalia Aguilar / EFE

Diego Alonso, entrenador de Uruguay

Luego de considerar las propuestas y visitar alguna de las sedes propuestas, esta semana la secretaría técnica de la AUF sugirió al entrenador que la mejor opción para la selección es la capital de Emiratos Árabes, Abu Dhabi.

Ahora el entrenador tiene a estudio las cuatro opciones de alojamiento y lugares de entrenamientos en el emirato.

Está previsto que la avanzada de Uruguay, que incluye al cuerpo técnico, llegue a Abu Dhabi el 9 de noviembre y permanecerá hasta el día 19, cuando se trasladarán al Hotel Pullman, la concentración elegida en Doha para el Mundial.

Una delegación de la Asociación estuvo la semana pasada en Doha y Abu Dhabi, en la primera ciudad recorriendo las instalaciones que utilizarán como concentración mundialista y en la segunda para definir si era el lugar para realizar los trabajos previos.

La delegación estuvo integrada por el neutral Matías Pérez, el secretario técnico Jorge Giordano, el gerente deportivo Jorge Ananía, quienes quedaron sorprendidos por el nivel de infraestructura que le ofrecieron a la AUF.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano, secretario técnico de la AUF

Al llegar a Montevideo le plantearon al entrenador las opciones y la sugerencia de Abu Dhabi. Ahora el DT escogerá el hotel y lugar de entrenamiento.

Los 10 días que permanecerá la selección en Emiratos Árabes no tendrá costo para la Asociación, informaron a Referí.

La distancia entre Abu Dhabi y Doha es de 300 kilómetros.

Durante la estadía en esta ciudad no jugará partidos amistosos, solo entrenará. La condición que puso Uruguay fue que no estaba dispuesta a jugar ningún partido porque el entrenador no quiere arriesgar el físico de los jugadores a pocos días del debut ante Corea del Sur.

El plantel de Uruguay se completará en los primeros cinco días. El 9, la AUF llegará con la avanzada y se irán sumando los futbolistas que vayan quedando liberados de sus clubes. El día 14 deben estar todos los jugadores a disposición de Alonso.