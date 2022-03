Ministerio del Interior sumarió a policías investigados por abuso policial en Jardines del Hipódromo

Los dos policías que agredieron a jóvenes en Jardines del Hipódromo (Montevideo), cuyas imágenes quedaron captadas por una de las víctimas, fueron sumariados para iniciar la investigación administrativa, según confirmó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la tarde de este viernes.

La cartera de seguridad inició una investigación de urgencia y, en paralelo, la fiscal de Flagrancia de 2° Turno, Patricia Rodríguez, tomó el caso. "(Si) ha habido abuso policial, lo va a determinar la fiscal", se limitó a decir el jefe de Estado en una rueda de prensa en Maldonado, y afirmó que será "muy severo en castigar a quien abusa de su función policial".

Si el policía "actuó fuera de la ley, será castigado como debe", insistió.

Por otra parte, agregó: "Me pongo un poco la camiseta de la policía. Son 33 mil. Decir que hay una situación porque se comete un atropello en algún lado, me parece muy injusto para la policía. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos muy severos en castigar a quien abusa de su función".

Además, Heber apuntó contra la "gente que quiere vincular estos episodios con el tema de la LUC (Ley de Urgente Consideración)". "Me parece condenable porque está falseando la verdad (...) Abuso hubo antes y después de la LUC", puntualizó.

El caso ocurrido en Jardines del Hipódromo tomó estado público a raíz de la difusión de un video que filmó uno de los detenidos. Los policías y los motociclistas discutían por una multa que, según decía el conductor, no correspondía.

Tras unos segundos de discusión, uno de los policías golpeó a uno de los jóvenes, primero con el puño y luego con una patada que lo tiró al suelo. El funcionario intentó golpear también a la otra persona, que era quien filmaba con un celular.

Uno de los hombres fue esposado de rodillas en el suelo, mientras era increpado. El otro motociclista fue esposado por el otro policía sin oponer resistencia.