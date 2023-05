Mirá cómo conoció Marcelo Bielsa el Complejo de la selección uruguaya

La llegada de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya genera singular expectativa en todo el mundo.

La AUF le envió este lunes al técnico y a sus seis colaboradores el borrador de los contratos que demandaron tres semanas de trabajo a los abogados de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a los del técnico.

El acuerdo que la AUF le propone al técnico argentino está proyectado hasta el Mundial 2026.

Por otra parte se supo que la presentación se realizará recién cuatro, cinco o seis días después del anuncio oficial porque la AUF debe programar una conferencia de prensa inédita para 300 periodistas.

El detalle que conoció Referí en las últimas horas fue la forma en que Bielsa conoció el Complejo de la AUF, la concentración de la selección en donde entrenan todos los combinados, sub 15, sub 17, sub 20 y la mayor.

Durante las charlas que los representantes de la AUF mantuvieron con Bielsa en Porto Alegre, en marzo, para que convencer al técnico de que asumiera al frente de Uruguay, lo fueron interiorizando sobre la infraestructura y llegaron al Complejo de la AUF.

Entonces se preguntaron, ¿cómo hacer para que el argentino pudiera recorrerlo sin llegar a Uruguay, lo que generaría un revuelo singular?

Le realizaron una visita guiada a través de filmaciones y virtualmente pudo interiorizarse en las características, que ya conocía, y en las últimas obras que realizaron en el lugar al que los futbolistas de la selección le tienen singular cariño.

Bielsa conocía las características del Complejo de la AUF y así lo dejó reflejado en el prólogo que escribió en el libro Maestro, el legado de Tabárez, de Ediciones B, publicado en abril 2018: "El centro de entrenamiento se ha convertido en la casa del equipo. (Tabárez) Ha sabido implementar lo necesario y lo útil sin excesos y sin lujos. Las instalaciones son suficientes, transmiten armonía, calidez y austeridad. Sencillez, pero también calidad. Amor y cuidado por lo que se posee. Un campo sintético techado -al estilo inglés- indica que todas las necesidades prioritarias iniciales ya han sido resueltas. La sabia consigna pareciera ser: poseer sólo aquello que se necesita, se sabe utilizar, se puede cuidar y mantener. A su vez, la biblioteca señala la forma en que se entiende al futbolista profesional. Denota una preocupación por estimular su sensibilidad, su intelecto y su cultura. Un recorrido histórico por sucesivas imágenes del lugar muestra la ininterrumpida evolución de las instalaciones y del equipamiento".

Una vez que firme contrato con la AUF, una de las primeras actividades que realizará Bielsa en Uruguay será ir al Complejo en forma presencia.