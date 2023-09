Mirá los precios de las entradas que fijó Ecuador para jugar con Uruguay: más caro que ir al Centenario

Ecuador recibirá este martes a la hora 18.00 a la selección uruguaya en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda fecha de las Eliminatorias.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) comenzó la venta el pasado martes y a a estas horas del lunes ya colocó el 65% del aforo del estadio.

Dicho aforo está reducido por una sanción que recibió Ecuador porque sus hinchas entonaron cánticos homofóbicos durante el Mundial de Qatar 2022. Por esa razón, en las cabeceras habrá 2.000 lugares menos que no se venderán.

El estadio tiene capacidad para poco más de 42 hinchas, con la reducción de aforo se venderán 40 mil y con el flujo de entradas que ya se llevan vendidas se espera que la convocatoria supere a las 35 mil.

El precio de las entradas que fijó Ecuador son más caras que las que vendió la Asociación Uruguaya de Fútbol para el partido del viernes contra Chile.

Las entradas más baratas cuestan US$ 35 más IVA (US$ 39.2) en la General Norte Alta, General Norte Baja, General Sur Alta y General Sur Baja. El impuesto al valor agregado en Ecuador (IVA) es del 12%.

Las Tribunas Oriental Lateral y Occidental Lateral cuestan US$ 60 más IVA (US$ 67,2).

La Tribuna Oriental Central tiene un costo de US$ 90 (US$ 100,8 con IVA).

La Tribuna Occidental Central sale U$S 112, el Palco Oriental Central US$ 145,6 y el Palco Occidental Central US$ 168, que es la más cara del estadio.

En Ecuador, la moneda es el dólar desde que en el año 2000 se suplantó al sucre ecuatoriano.

En comparación con los precios que fijó Uruguay, haciendo la conversión a dólares, las más baratas (Ámsterdam y Colombes) fueron de US$ 25, la Olímpica sin numerar US$ 48, la Olímpica numerada US$ 74 y la América US$ 102. Es decir, la más barata a US$ 25 y la más cara US$ 102. En Ecuador la más económica se vende a US$ 39,2 y la más cara a US$ 168.

En ambos casos se hizo la comparación de las entradas sin los descuentos que se aplicaron en Uruguay y los que hay en Ecuador.