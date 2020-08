Miranda dijo que no habrá debate por "razones tácticas" y para no “profundizar la brecha”

El Frente Amplio resolvió este martes que sus candidatos no debatan con la candidata oficialista Laura Raffo ni se reúnan con el presidente Luis Lacalle Pou, tal como había planteado Álvaro Villar días atrás.

En referencia a esta resolución, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo a Mejor Dicho que la decisión de negarse a un debate entre los candidatos a la Intendencia de Montevideo se debe a no querer “profundizar la brecha” y por “razones tácticas”.

“Creo que el debate en general, como proyecto, es una buena cosa. ¿En estas circunstancias vale la pena debatir? No, porque el problema que tengo es que la otra candidata me plantea la polarización total. Me dibuja en el mapa que el Frente Amplio lo que va a hacer es atacar al gobierno nacional. Ese ha sido su eslogan en los últimos meses. En esas circunstancias yo no quiero un debate. ¿Por qué? Porque lo que hace es profundizar esa brecha y no quiero profundizar esa brecha”, dijo Miranda.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dice que la decisión de evitar un debate entre los candidatos de Montevideo es por "razones tácticas" y para "no profundizar brechas".



La entrevista completa muy pronto en Mejor Dicho

A su vez, Miranda no niega que la decisión se debe en parte a una “razón táctica”. “Siempre quiere debatir el que va perdiendo, porque le da visibilidad. ¿Cómo se arma el debate? ¿Tres contra uno? No lo puedo aceptar. ¿Tres debates? No lo voy a aceptar yo, no le voy a dar cámara a la candidata que no logra levantar la cabeza. Soy un tonto si lo hago. Estas circunstancias, por brecha, por razones tácticas, no debato nada”, explicó.

El pasado 5 de agosto Álvaro Villar propuso a través de su cuenta de Twitter debatir con Raffo en los estudios de TV Ciudad. La candidata de la coalición aceptó, mientras que los demás candidatos (Carolina Cosse y Daniel Martínez) quedaron a la espera de lo que resolviera el Frente Amplio.

El pasado martes se desarrolló una reunión entre los tres candidatos frenteamplistas, Javier Miranda, el secretario político, Rafael Michelini, y el titular de la departamental por Montevideo, el diputado Carlos Varela.

Allí se resolvió rechazar el debate que había propuesto Villar, pero por el que Raffo venía insistiendo.