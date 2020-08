Qué dijo Di Candia sobre la negativa al debate y su crítica a promesas de Lacalle Pou

El intendente de Montevideo Christian Di Candia apoyó la resolución del Frente Amplio de rechazar un debate entre sus candidatos Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar, y la postulante de la coalición, Laura Raffo.

"Me parece muy bien que no haya debate en el sentido que se realizaron en la campaña nacional", dijo Di Candia a El Observador.

A comienzos de agosto el candidato frenteamplista Álvaro Villar se había mostrado dispuesto a hacerlo. No obstante, en reunión con los demás candidatos, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda y el titular de la Mesa Departamental, Carlos Varela, el partido definió que tampoco se reunirían con el presidente Luis Lacalle Pou.

"Si uno mira el debate, el presidente dijo que no iba a tocar tarifas y luego las aumentó”, sostuvo al respecto Di Candia. “Como esas, hizo muchas afirmaciones que no fueron las realizadas. Si uno no tiene confianza en que se va a expresar realmente lo que va a suceder, en realidad se está prestando para un show que no tiene sentido”, declaró.

Los entonces candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez debatieron en dos ocasiones previo a que se zanjara la contienda por la Presidencia de la República: se vieron las caras a comienzos de octubre, antes de la primera vuelta, y volvieron a debatir el 13 de noviembre, esta vez bajo un formato definido por ley.

Antel Arena: "A Montevideo le ha venido muy bien"

Consultado sobre la decisión del directorio de Antel de iniciar una auditoría para conocer el costo final del Antel Arena, Di Candia manifestó que está "perfecto", y que le "parece bárbaro que se hagan auditorías siempre en la gestión pública".

En sus declaraciones a El Observador, el intendente defendió la obra. "Me parece una de esas obras que cambian la ciudad, que mejoran la infraestructura cultural y deportiva", declaró Di Candia. "Es una obra que a Montevideo le ha venido muy bien para levantar una centralidad en ese barrio, junto con lo que va a ser el Mercado Modelo, junto con lo que es el Hospital del Banco de Seguros del Estado", añadió.

El semanario Búsqueda informó este jueves -a raíz de un pedido de informes- que durante 2019 el estadio generó una pérdida de US$ 1.354.400 ($ 47.743.929), calculado con el dólar promedio de ese año. A su vez, durante 2020 (hasta junio), el edificio tuvo pérdidas por US$ 644.016 ($ 26.667.430), calculados al dólar promedio en ese período. Por tanto, la pérdida acumulada fue de $ 74.411.359 (casi US$ 2 millones calculados al tipo de cambio promedio de 2019. Con el dólar de hoy, la cifra sería de US$ 1,7 millones). Además, según los datos entregados por el directorio de Antel al semanario, la fiesta inaugural del edificio celebrada en 2018 costó US$ 195.654.

La entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse, estimó que la obra saldría alrededor de U$S 40 millones. No obstante, la última cifra publicada por el diario El País se situó en torno a los U$S 110 millones.

Consultado sobre los costos de su construcción -más del doble de lo proyectado inicialmente-, Di Candia evitó realizar declaraciones al respecto.