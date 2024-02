Mirtha Legrand filosa contra Jimena Monteverde: "¿a quién querés más, a mí o a Juana?"

En la emisión de este sábado de "La noche de Mirtha Legrand" en Eltrece, se presenta una nueva mesa conformada por distinguidos invitados: Martín Menem, Matías Bagnato, Horacio Cabak y Silvia Fernández Barrio.

Como es habitual, Jimena Monteverde deleita a los comensales con los platos de la cena, pero en esta ocasión, la reconocida chef se vio sorprendida por una pregunta directa de la legendaria conductora.

Sin rodeos, Mirtha quiso saber: "¿A quién querés más? ¿A mí o a Juana (Viale)?". Sin dudarlo, la cocinera respondió: "No, Mirtha, a vos". Entre risas, la diva comentó: "Vos me mentís, vos me mentís".

"No miento. No miento nunca", aseguró Jimena, también riendo. Mirtha reconoció: "Hace más tiempo que trabajás con Juana", a lo que la chef replicó: "Arranqué en la pandemia con Juana y no me fui más".

Finalmente, Mirtha concluyó con un elogio: "Una gran chef".