Mónica Farro quiere demandar a Morena Rial por tratarla de prostituta: "Mi honor se respeta"

Todo empezó con un robo. La semana pasada, los integrantes del programa argentino LAM descubrieron que durante una salida al aire alguien había ingresado a los camarines y robado dinero, tarjetas de crédito y pertenencias de las panelistas del ciclo, Estefanía Berardi, Marcela Feudale y la vedette uruguaya Mónica Farro.

Desde el programa, incluso de parte del conductor Ángel de Brito, hubo acusaciones hacia Morena Rial, una de las invitadas del programa de ese día, y la única que no ingresó directamente al estudio.

Consultada al respecto, la hija del conductor Jorge Rial respondió con furia a la acusación y cargó contra las panelistas, en particular contra Farro.

“Tengo más plata en la tarjeta de débito yo que alguien que se tenía que ir a chupar una pija por plata a Bahía Blanca”, disparó, en referencia a la uruguaya. “Si me hablás de las cuentas bancarias de Ángel de Brito o Yanina Latorre, bueno... pero de los panelistas. Tristes, tristísimo”, agregó.

Monica Farro lleva a juicio a Morena Rial #LAM pic.twitter.com/bz3SXKfVbe — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 13, 2023

“A los que me acusan, mil besitos y que me esperen en la Justicia”, continuó Rial. “Qué Ángel me acuse me dolió porque yo lo quería. Así que está todo mal”.

Ante esas declaraciones, Farro exigió disculpas públicas y aseguró que en caso de que no lleguen, acudirá a la justicia.

“Mi abogado ya está al tanto de todo. Mi buen nombre y mi honor se lo respeta, yo soy una persona pública”, dijo la vedette. “Soy laburante y me rompo el lomo laburando. Mi familia no tiene por qué soportar que esta gente hable así de mi persona. A mí no me daña más nadie. ¿Por qué mi hijo tiene que escuchar lo que dicen que yo hago? En esta etapa en la que repetimos que el respeto a la mujer es lo más importante, ninguna mujer más en mi vida va a hablar así de mí”.

Farro continuó: “Me trató de prostituta, afectó mi buen nombre y honor. Iremos a mediación y sino, daños y perjuicios. No me importa", concluyó.