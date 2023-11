Bailando 2023: la uruguaya Mónica Farro, molesta después de no poder salir a la pista

La actriz y vedette Mónica Farro manifestó su enojo por no haber podido bailar en el programa que conduce Marcelo Tinelli y no dudó en apuntar contra la cantante por sus previas, y el privilegio en el certamen.

"Vigna siempre baila, no está bueno, me da bronca", dijo lisa y llanamente la uruguaya cuando le preguntaron cómo se sentía tras haber quedado fuera de la programación de este miércoles por falta de tiempo.

Farro no ocultó su enojo con la producción por su supuesto favoritismo con Vigna

En la última gala de Bailando 2023, Flor Vigna acaparó todas las miradas tras llenar la tribuna del programa que conduce Marcelo Tinelli y haber planteado la posibilidad de abrir la pareja con Luciano Castro. Su presencia en la pista se extendi

La artista disparó, visiblemente irritada aunque intentando mantener la compostura: “Mirá, hoy había gente que vino tres veces y dos veces. Vine yo que, es la primera vez que estoy acá pero hay una persona que siempre que viene, baila”. “Siempre, nunca se va y esas cosas, no están tan buenas”, remarcó.

Entonces, el cronista deslizó, entendiendo la indirecta que lanzó Farro: “Flor Vigna”. Al oír el nombre de la bicampeona del Bailando, Mónica asintió con la cabeza para continuar con su descargo: “Yo traigo un montón de previas, siempre y así como vinieron hoy…en el grabado ya no viene nadie y me quedo huérfana. ¡Eso es lo que a mi me da bronca! ¡Después que bailen quien conc…baile! ¡Que hagan lo que quieran!”.

“Es el programa de Marcelo y me encanta pero que después no me digan que no tengo previa porque si no la tengo es porque la gente después no puede venir a la tarde porque todos trabajan”. Segundos más tarde, Farro retomó su disgusto con el hecho que Flor Vigna tenga más privilegios que el resto en el certamen para aclarar: “Igual no es la única que viene y baila” .