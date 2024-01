Mónica Gutiérrez y un insólito blooper: su marido apareció desnudo mientras ella salía al aire

La periodista Mónica Gutiérrez se vio involucrada en una situación sumamente peculiar en la mañana de este miércoles, cuando su esposo emergió de manera inesperada y completamente desnudo del baño, justo en el momento en que ella se encontraba transmitiendo en vivo para A La Barbarossa en Telefe. Este curioso episodio fue captado por las cámaras y, como era de esperar, no tardó en convertirse en viral.

El incómodo momento de la periodista con la imagen de su marido en el baño

Ante esta situación, Verónica Lozano, conductora del programa, no pudo evitar bromear sobre el incidente y compartió un tuit simpático dirigido a la periodista: "Háblame de paros @monigps. Gracias por el humor y el móvil de hoy para #alabarbarossa". La respuesta de Mónica no se hizo esperar y fue en la misma línea humorística: "Gracias por el humor, Vero", acompañado de dos emoticones que cubrían su rostro, denotando la complicidad en torno al divertido acontecimiento.

Como se puede apreciar en el video que rápidamente se difundió en las redes sociales, mientras Mónica realizaba la transmisión en vivo desde su hogar para A La Barbarossa en Telefe, no se percató de que la cámara estaba enfocada en la puerta del baño de su habitación, donde se encontraba su esposo.

En un descuido, su pareja, Alejandro Gawianski, también ajeno a la presencia de la cámara, salió con total tranquilidad del baño de su habitación, completamente desnudo. En ese preciso instante, la periodista no tuvo conocimiento del divertido percance que había generado.

En una entrevista, Mónica compartió los detalles de lo ocurrido y ofreció sus disculpas a toda la audiencia por el inusual momento vivido. "Es algo divertido, si es que podemos verlo desde ese ángulo", bromeó entre risas.

La periodista explicó que la producción de Telefe la había convocado a último momento para realizar la transmisión en vivo, por lo que en cuestión de minutos se preparó, montó el trípode y posicionó su celular para la nota, sin percatarse de que la imagen abarcaba la puerta de su baño, donde su esposo había ingresado segundos antes de iniciar la transmisión en vivo.

Alejandro Gawianski, el esposo de la periodista, tardó en darse cuenta de lo ocurrido

Si bien intentó tomarse lo ocurrido, con humor, adelantó que su esposo aún no sabe que se había vuelto viral: “Él todavía no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó”.