Monique, el amor más intenso que tuvo Guillermo Coppola, rompió el silencio: "Fue el que más me cuidó"

En una entrevista exclusiva con Socios del Espectáculo (eltrece), Monique Modlmayer, la exmodelo que fue conquistada de manera poco convencional por Guillermo Coppola y cuya historia se refleja en la serie "Coppola, el representante", compartió sus vivencias y reflexiones sobre aquellos tiempos. Durante la conversación telefónica con uno de los reporteros del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Modlmayer, quien reside en Alemania, rememoró su relación con el manager como uno de los amores que "mejor la trataron" en su vida.

Monique, en la serie, se llama Sophie

Cuando se le preguntó si los eventos retratados en la serie ocurrieron tal como se mostraban, Monique respondió que si Coppola los recordaba de esa manera, "así sea". "Todos tenemos una memoria selectiva. Yo por ahí recuerdo algunas cosas un poco diferentes. Guillermo realmente puso mucho, mucho énfasis en conquistarme", afirmó. Según lo representado en la serie, Coppola llegó incluso a contratar una grúa para entregarle personalmente un ramo de rosas, algo que el personaje de la ficción se negaba a aceptar. Modlmayer reconoce que algo así pudo haber sucedido.

"Era extraño porque me llamó poderosamente la atención que él insistiera en conquistarme y preocuparse por mí. Era muy reconfortante que alguien que en realidad no conocía, de repente se preocupara por mi bienestar", comentó.

Inicialmente, Monique estaba comprometida con otra persona cuando Coppola intentó conquistarla. Sin embargo, eventualmente se separó y comenzó una relación con el manager. "No sé qué pasó con él. Quizás fue porque yo no le di atención. Aparentemente estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran rendidas a sus pies. No fue mi caso, estaba casada con alguien. Soy leal y si dije sí a alguien, era porque así lo sentía. Entonces, no le daría ni la hora a alguien que no fuera mi marido", destacó.

Respecto a los detalles mostrados en la ficción, como el supuesto regalo del jarrón donde se encontró cocaína en 1996, Modlmayer no tiene una certeza clara. "Le hice muchos regalos a Guillermo y quizás el jarrón estuvo entre ellos. Han pasado muchos años. Estamos hablando de los años 90, 91 y 92", recordó.

Por qué se terminó la relación de Monique con Coppola y más recuerdos

"¿Qué fue lo que terminó la relación con Coppola? ¿Te fue infiel?", preguntó el periodista. "No sé si pasó o no. No tengo ni idea y no me consta. Lo único que sé es que Guillermo era un tipo que necesitaba vivir solo", respondió. Según ella, Coppola le pidió que viviera con él durante una de las etapas más difíciles de Diego Maradona, después del Mundial de Italia '90. "Diego siempre estaba en casa de Guillermo, como si fuera su propia casa. Él dijo que necesitaba una mujer sana a su lado", recordó.

Finalmente, Monique destacó que lo mejor de Guillermo es que "es un muy buen amigo que siempre da una mano" y lo peor es que "no sabe decir que no". "Fue el hombre que más me cuidó", afirmó.

Además, recordó una ocasión en la que Coppola le entregó dinero en mano cuando ella viajó a Nápoles, un lugar hostil para el entorno de Maradona después del Mundial de Italia. "Él llegó con una bolsita y me entregó dinero. Le pregunté: '¿Y esto para qué es?' Él respondió: 'Monique, si algo me sucede, quiero que estés cubierta aunque sea un poco'", concluyó.