Montevideo, Buenos Aires o Santiago de Chile: dónde se mueven más los precios de los apartamentos y qué barrios son los más caros

Los barrios de Montevideo fueron los que mantuvieron los precios de venta más estables terminado el año 2020, entre todos los barrios de las capitales de la región.

El dato se desprende de un informe realizado por Mercado Libre que compara los valores de ventas de apartamentos en las capitales del Cono Sur (Montevideo, Buenos Aires y Santiago), y cuál fue su variación comparada con el 2019. El mismo informe indica que las propiedades de Santiago fueron las que más se apreciaron durante el 2020 y las de Buenos Aires las que más cayeron.

Al igual que ya se había informado en el Reporte de Mercado Inmobiliario correspondiente al último trimestre del 2020, los precios de venta de los apartamentos de Montevideo cayeron en el año un 0,7%. En comparación, las propiedades en Santiago de Chile aumentaron casi 16% y las de la ciudad de Buenos Aires se depreciaron 6,9%.

Si nos centramos solamente en los barrios más demandados de cada ciudad, de vuelta, los barrios de Santiago son los que aparecen entre los de mayor variación de precios. Santiago Centro, Las Condes y Ñuñoa todos tuvieron aumentos de precios superiores al 10%. En Montevideo; Pocitos, Cordón y Centro presentan variaciones de entre -0,3% y -1,2%, y en Buenos Aires; Palermo, Caballito y Belgrano tuvieron una baja de precios de entre -6,8% y -8,1%, según el informe de la plataforma.

Si un inversor hubiera apostado a comprar una propiedad a principio de año para venderla al cierre, en Santiago hubiera ganado entre US$ 11 mil y US$ 17 mil aproximadamente por cada US$ 100 mil invertidos en los barrios mencionados; mientras que en Montevideo hubiera perdido entre US$ 288 y US$ 1.205 y en Buenos Aires hubiera hasta US$ 8 mil.

“Como es característico en Uruguay, el mercado se mantuvo relativamente estable. En ese sentido, a pesar de la caída en la economía ya se observa una reactivación en el mercado”, dijo Jonathan Szwarcman gerente de Marketplace Inmuebles en Mercado Libre Uruguay.

Valores por m2 en la región

La distribución entre países es más pareja si en vez de comparar la evolución de precios en el último año comparamos el precio por m2 en esas tres ciudades. Entre los 10 barrios con mayor precio por m2 del Cono Sur hay 4 de Santiago, 3 de Montevideo y 3 de Buenos Aires. Los tres barrios de nuestra capital que integran esa lista son Carrasco, Punta Carretas y Malvín.

Según el informe de Mercado Libre, el barrio más caro de la región es Puerto Madero, con un precio por m2 de US$ 5.752, bastante por arriba que los que le siguen: Vitacura (US$ 3.582) y Lo Barnechea (US$ 3.480), las dos en Santiago.

En cambio si nos centramos específicamente en los barrios más demandados de cada ciudad, el Centro de Montevideo es el barrio más accesible (US$ 2.309 por m2) y Las Condes (Santiago de Chile) el más caro (US$ 3.470 por m2).