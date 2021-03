Cómo surgió la iniciativa del consorcio por la inversión millonaria en OSE y en qué alternativas se pensaron

Las empresas Saceem, Berkes, Cimsa y Fast se unieron en un consorcio para proponerle al gobierno el Proyecto Neptuno, una inversión de una planta de agua potable en la zona de Arazatí (San José). Las firmas realizaron una "sumatoria de ideas" con la intención de "buscar una fuente infinita de agua potable", según relató el director de Saceem, Alejandro Ruibal, en En Perspectiva.

La inversión fue anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo, en su comparecencia ante la Asamblea General, y consiste en la construcción de una nueva toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José), una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros hasta el sistema de Montevideo.

Ruibal dijo que estas empresas comenzaron a trabajar "hace meses" y que lo que hicieron fue "pensar fuera de la caja" para encontrar la propuesta. "Fue una sumatoria de ideas, de varios ingenieros, de varias empresas. Hay que tener ese espíritu de aportas ideas y de pensar fuera de la caja".

En los planes de OSE ya había otro proyecto: la construcción de una represa sobre el Arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía. Este proyecto ya tenía el informe ambiental aprobado, el proyecto ejecutivo pronto y se podría realizar el llamado a licitación. Sin embargo, este plan quedará relegado porque "se optó por hacer primero (la salida al) Río de la Plata", según dijo el presidente de OSE, Raúl Montero, a El Observador.

Para Ruibal, el nuevo proyecto no deja atrás los planes sobre la inversión de US$ 80 millones prevista sobre ese arroyo. "El tena no fue: represa de Casupá, sí; represa de Casupá, no. El tema de fondo es: suficiente agua y de buena calidad, sí; suficiente agua y de buena calidad, no", dijo el empresario.

Una de las alternativas que evaluó el conjunto de empresas fue la construcción de una planta desalinizadora, pero esta opción hubiera sido válida "para otro lugar", como Maldonado, planteó el empresario.

El consorcio evaluó los costos de operación y realizaron análisis con distintos técnicos, y concluyeron que construir en una zona sin salinidad (es decir, sin agua salada), "bajaba mucho los costos operativos".

"No hay que casarse con única idea y eso fue lo que hicimos. El hecho de que participaran unos cuantos ingenieros uruguayos permitió generar esa amplitud en el razonamiento e ir a esta solución que entendemos que es la mejor. Y así lo entendió el gobierno", aseguró.

Una de las ventajas de la construcción en esa zona del Río de la Plata que destacó Ruibal es que la toma de agua bruta se produce desde una "fuente infinita" porque "nunca se secó el Río de la Plata" que, además, permite evitar la desalinización.

En Arazatí también se construirá la planta potabilizadora y luego se hará una línea aductora hacia Montevideo. Una de las posibilidades es que esta línea se una al recalque de Melilla para que el agua llegue a los domicilios de Montevideo o, en su defecto, con otro lugar a definir.

Al sistema de agua potable metropolitana esta nueva obra le da "redundancia", según Ruibal. "Es un tercio de la capacidad de potabilización de Aguas Corrientes. Ojalá que nunca nos pase, pero, si llegamos a tener un problema serio, por lo menos tenemos una fuente independiente, redundante, con una tecnología de última generación, con una buena calidad de agua", destacó.

Críticas

El Proyecto Neptuno fue aprobado por una unanimidad por el Directorio de OSE, pero el director del ente por la oposición, Edgardo Ortuño, planteó cuatro "interrogantes" o "riesgos” que tiene la obra planificada por el consorcio.

Una de las "interrogantes" que planteó Ortuño en un documento difundido con la fundamentación de su voto afirmativo fue la prioridad estratégica del proyecto. El director afirma que "la alternativa más conveniente para la mejora del abastecimiento de agua potable" para Montevideo y el área metropolitana es la construcción de la represa sobre el Arroyo Casupá, en la cuenta del río Santa Lucía.

También cuestionó la "viabilidad técnica" del plan, porque la conexión de agua potable que se plantea con el sistema de Montevideo en la zona de Melilla genera interrogantes en el "desarrollo y fundamento técnico".

El frentista interrogó sobre el mantenimiento de la obra y sobre el costo financiero que abarcará la inversión, que según Montero puede oscilar entre US$ 120 millones y US$ 350 millones, informó Montero.

Ruibal, por su parte, dijo que el rango de la inversión será entre US$ 100 y US$ 200 millones, aunque aclaró que esto dependerá de lo que el gobierno "elija" y lo que "se termine definiendo como solución y como configuración". Es decir, variará en función de la capacidad de la plata, del volumen de agua a potabilizar y del diámetro de la cañería.

Proceso

El consorcio del Proyecto Neptuno debe cumplir con algunas formalidades y tecnicismos de la propuesta. Tiene que "bajar a tierra" el estudio de factibilidad, trabajar en los costos y en la tecnología a emplear para construir, detalló Ruibal.

Uno de los aspectos que aún no está definido es cómo pagará el Estado al consorcio –en caso que sea este el que gane la licitación–. La propuesta incluye el diseño, la construcción y el mantenimiento de la planta, pero no así la operación.

Este consorcio uruguayo tendrá una ventaja en la competición del llamado del proyecto de entre un 5% y un 20% sobre el resto de los interesados.

La intención de los involucrados es que la obra comience antes de fin de año, aunque "habrá que remarla" con los "procesos licitatorios" y los trabajos previos, comentó Ruibal. La idea es comenzar la construcción en 2022, y se estima que la obra durará 18 meses.