Los cuatro "riesgos" de la inversión millonaria que anunció Lacalle Pou, según director de OSE

El Proyecto Neptuno –el nombre de la inversión de una planta de agua potable que presentó el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General– fue aprobado por una unanimidad por el Directorio de OSE. El director por la oposición del ente, Edgardo Ortuño, votó a favor de la "aceptación" de la iniciativa para "habilitar la realización del estudio de factibilidad", pero planteó cuatro "interrogantes" o "riesgos" que tiene el proyecto.

La inversión de US$ 200 millones de una planta potabilizadora que anunció Lacalle llegó a manos del Poder Ejecutivo a través de una iniciativa privada Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que conformaron un consorcio.

El plan incluye la construcción de una nueva toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José), una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros hasta el sistema de Montevideo.

Prioridad

Una de las "interrogantes" que planteó Ortuño en un documento difundido con la fundamentación de su voto afirmativo fue la prioridad estratégica del proyecto. En base a estudios realizados en 2001, 2013 y 2017 el director afirma que "la alternativa más conveniente para la mejora del abastecimiento de agua potable" para Montevideo y el área metropolitana es la construcción de la represa sobre el Arroyo Casupá, en la cuenta del río Santa Lucía.

Esta obra ya cuenta con el informe ambiental y el proyecto ejecutivo pronto y ya se puede hacer el llamado a licitación. A su vez, el proyecto tiene financiamiento de Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Para Ortuño, "se requieren sólidos fundamentos para descartar, con el grado de avance que tiene, un proyecto como Casupá, que supone una mejora de la cantidad y calidad de agua potable disponible, sin el cual el 60% de la población del Uruguay estará expuesta a problemas de escasez de agua potable ante posible escenarios de sequías".

Sin embargo, el presidente de OSE, Raúl Montero, había dicho a El Observador que el proyecto de Casupá "no ofrecía la posibilidad" de que Montevideo sea "independiente" porque la planta hacía de complemento de la represa de Paso Severino (Florida) "pensando en Aguas Corrientes". Aunque esta inversión en el departamento de Florida no quedó descartada, "se optó por hacer primero" el Proyecto Neptuno, que incluye una salida al Río de la Plata.

Viabilidad

Otra de los cuestionamientos planteados por el director es sobre la "viabilidad técnica del proyecto". La conexión de la planta de agua potable que se plantea con el sistema de Montevideo en la zona de Melilla genera interrogantes en el "desarrollo y fundamento técnico", entiende Ortuño.

"No se incluye obras y montos asociados para reforzar el sistema" en el este "que es donde se registra la mayor demanda de abastecimiento de agua potable a satisfacer", expresó el director frentista.

Mantenimiento

"¿Cuál es el planteo concreto del proyecto para la operación y mantenimiento de la planta e infraestructura conexa?", se pregunta Ortuño en la fundamentación de su voto.

Ortuño expresó su "preocupación" por una contradicción entre un informe de la Gerencia General de OSE –que establece que se trata de un proyecto de EPC (diseño, suministro y construcción)– y la resolución del Directorio del ente, en donde se incluyen otras modalidades posibles a estudiar, que implica la concesión al privado por un "período prolongado" de tiempo.

El proyecto "debe incorporar un plan de reforzamiento del personal con ingresos presupuestados en áreas clave", expresó el director, porque actualmente la situación de "disponibilidad de personal" de OSE es "deficitaria" y se "tornará crítica comprometiendo la normal prestación de los servicios actuales de OSE".

Costo financiero

Si bien Lacalle anunció que la inversión es de US$ 200 millones, este valor aún no está definido y puede oscilar entre US$ 120 millones y US$ 350 millones, informó Montero. Las variaciones del precio final dependerán de la opción de construcción que se elija: puede ser realizada con caño chico, caño grande, con recalque o sin recalque.

Las empresas que presentaron el proyecto tendrá una ventaja en la competición del llamado del proyecto de entre un 5% y un 20% sobre el resto de los interesados.

Ortuño también cuestiona el "impacto del costo financiero" del proyecto. Las propuestas, escribió, "suponen la ejecución" de fondos del organismo y se financiarán a través de un fideicomiso. "¿Puede el organismo hacer frente a las obligaciones financieras que suponen proyectos de esta naturaleza, o se plantea el aporte del gobierno central?", cuestionó.

El director se preguntó si OSE debe detener otras obras para que se realice el proyecto Neptuno y expresó que "existen mayores necesidades en el interior y un retraso de inversiones en el resto del país" en relación a Montevideo.

A su vez, para Ortuño el proyecto "amerita" por su "magnitud" un "proceso de diálogo y consultas a nivel político y social".

La construcción de la planta era una "prioridad" para el novel Ministerio de Ambiente, según dijo el ministro Adrián Peña en una entrevista con Desayunos Informales porque la una inversión así ayudaría a solucionar los problemas de "calidad" y "cantidad" del agua potable en Montevideo y en el área metropolitana.