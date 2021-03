Lacalle contentó a los socios con medidas económicas y expresó su “real optimismo” para 2021

Por Santiago Soravilla y Martín Tocar

El presidente Luis Lacalle Pou hizo una pausa, tomó aire, miró sus papeles y dejó entrever una sonrisa en su rostro. “Les voy a hacer el favor de saltear algunos temas, pero créanme que cada cosa de estas para nosotros tiene un sentido especial”, soltó frente a la Asamblea General.

Iban treinta minutos de su informe ante los legisladores sobre el “estado de situación” del país a un año de asumido su gobierno, y el repaso ya había abarcado buena parte de la gestión de la mayoría de los ministerios, pero el mandatario decidió acelerar el paso para expresar su “real optimismo” de lo que ocurrirá en 2021, cuando la pandemia logre quedar atrás gracias a la vacunación masiva de la población y el Poder Ejecutivo pueda avanzar a mayor ritmo en la implementación de sus planes.

A su costado, lo oían con atención los ministros del gabinete así como otros funcionarios de Presidencia que lo acompañan día a día en sus tareas diarias, mientras que desde las barras escuchaba su esposa Lorena Ponce de León junto a subsecretarios y presidentes de entes autónomos y servicios descentralizados, cada uno asintiendo con la cabeza al escucharlo repasar la catarata de datos de lo actuado en cada uno de los incisos.

Media hora después, los integrantes del oficialismo despedían con una ovación de pie a Lacalle Pou, que luego de un sobrio y largo discurso escrito de puño y letra –en el que evitó explícitamente confrontar con la oposición frenteamplista y su “herencia”– dedicó los minutos finales a anunciar una serie de medidas económicas que dejaron conformes a los socios de la coalición, que desde hacía varias semanas venían reclamando un aumento del gasto para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia.

Leonardo Carreño

Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto a la vicepresidente, Beatríz Argimón en el Parlamento

Tanto el Partido Colorado, como Cabildo Abierto y el Partido Independiente celebraron los anuncios de Lacalle, que incluyen obras de infraestructura, aumento de la asistencia social y beneficios tributarios para las empresas, en línea con las propuestas elevadas por sus socios, y a las que calificó “de sentido común”.

Los colorados valoraron especialmente que se tomara en cuenta su propuesta de emitir deuda por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para financiar obras de infraestructura, al tiempo que cabildantes e independientes destacaron los anuncios sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que significan un alivio en materia impositiva.

El Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto para exonerar parcialmente los aportes patronales jubilatorios, la suspensión del IRAE mínimo y un aumento del porcentaje de abatimiento del Impuesto al Patrimonio.

“Varias las habíamos planteado, nos deja conforme que se hayan considerado algunas de nuestras propuestas”, dijo el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sostuvo que hay "respuestas claramente en la línea de los planteos del Partido Independiente, tanto en reforzar apoyos a los más vulnerables, como en medidas referidas a la micro y pequeñas empresas”.

En 2021, el gobierno destinará US$ 1.200 millones para inversión pública en obras como la doble vía de las rutas 5 y 8, la "vieja promesa electoral" de la ruta 6 y el puente de La Charqueada.

También mantendrá hasta setiembre el Sistema de Garantías Emergencia (SIGA) con tasas de interés "todavía más convenientes" y mayores períodos de gracia, y extenderá el régimen vigente de seguro de paro parcial hasta el 30 de junio para "apuntalar a trabajadores y empresas empleadoras".

El presidente mencionó además tres inversiones: la concesión de cinco aeropuertos (Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo), con la posibilidad de otorgar uno más por US$ 65 millones; una nueva planta potabilizadora de agua en el Río de la Plata por US$ 200 millones y el acuerdo con Katoen Natie por el cual el operador portuario y logístico se compromete a no realizar un juicio internacional contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones. Por este acuerdo, el privado se compromete a realizar inversiones por US$ 460 millones a cambio de una extensión de 50 años de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), además de reducir en un 20% las tarifas en una primera etapa y luego avanzar a un 30% en una segunda.

En cuanto a la asistencia social, Lacalle mencionó que se dará una partida de $ 200 millones (unos US$ 4,7 millones) en apoyo a las ollas populares, comedores y merenderos, así como otros $ 200 millones destinados a atender a personas que viven en la calle. Además, confirmó la sexta duplicación del monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad entre marzo y abril, y el aumento de 60% a partir de abril del monto destinado en las canastas de Tu App.

El monto de la canasta, hasta ahora de $ 1.200, pasará a ser de $ 1.920.

Repaso

Si bien la Constitución solo mandata a los presidentes a entregar un informe con la memoria de cada año de gobierno, Lacalle Pou decidió tener un “gesto” con los representantes electos, retomando así una tradición que también supo aplicar su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

Coronavirus mediante, su comparecencia se realizó con un cuidado protocolo y casi nula presencia de seguidores en las afueras del Palacio Legislativo. Su ingreso al Parlamento, sobre las 18 horas de este martes, fue aplaudido por tres militantes blancos que se arrimaron con sus banderas, mientras desde la circunvalación se escuchaba alguna bocina, y un “¡arriba, Luis!” mezclado con otro grito de “¡payaso!”, que bajaban de los autos.

Puertas adentro, el presidente ofreció un discurso de aproximadamente una hora que estuvo dividido en dos partes: en la primera –que acaparó casi toda su alocución– rindió cuentas de lo actuado, mientras que en la segunda se enfocó en medidas “pospandemia”.

Ante la Asamblea General –donde la bancada oficialista estuvo en pleno mientras que la opositora registró ausencias– el mandatario dijo que no pensaba hablar de la herencia del Frente Amplio, que no había más tiempo para excusas y que tenían “mucho por hacer”.

Defendió el enfoque liberal del gobierno señalando como ejemplo lo que ocurrió con la pandemia, cuando se decidió apelar a la “libertad responsable” y no dictar cuarentenas obligatorias ni toques de queda. “Apelamos a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y cuidar a nuestros compatriotas”, dijo. Reiteró que la “libertad” era un elemento central de la vida de las personas y que el gobierno se había apoyado en los científicos para tomar decisiones, un hecho calificado como inédito.

Con un estilo similar al de su antecesor, Tabaré Vázquez –con la diferencia de que el frenteamplista eligió las cadenas nacionales o actos abiertos al público, primero en Plaza Independencia y finalmente en el Antel Arena–, Lacalle ofreció datos acerca de lo invertido por el gobierno y la cantidad de población alcanzada.

Aprovechó el discurso para mencionar algunas iniciativas desarrolladas en el año y destinadas a localidades pequeñas, muchas de ellas compromisos asumidos durante la campaña electoral. Eso incluyó varios guiños al interior rural y profundo, desde la promesa de alcanzar el 100% de electrificación rural hasta la reivindicación de la campaña de erradicación de la mosca de la bichera.

También dedicó un espacio especial a las medidas incluidas en la ley de urgente consideración, el buque insignia que el Frente Amplio quiere derribar a través de un referéndum.

En defensa de esa ley ómnibus que plasmó en negro sobre blanco buena parte del acuerdo programático de la coalición multicolor, Lacalle destacó la eliminación de la inclusión financiera, la reforma en la gobernanza de la educación, los cambios al régimen de adopciones, prohibición de los piquetes y la instalación de una regla fiscal, entre otros temas.

Pero también se detuvo a repasar las novedades que trajo la ley en materia de seguridad –aumento de penas al narcotráfico, creación del delito por agravio a la autoridad policial y resistencia al arresto, ampliación de la legítima defensa y modificaciones al Código Rural– y los ató directamente con la baja de los delitos, uno de los capítulos más celebrados por la opinión pública.

“Estas medidas, sumadas creo yo a un gran cambio de actitud respecto al respaldo a la labor policial, ha traído aparejado una baja sustantiva en la comisión de delitos en nuestro país: reducción de 20% de homicidios, 12% rapiñas, 18% en los hurtos, y en márgenes menores la violencia doméstica y abigeato”, afirmó.

A la salida del Palacio Legislativo, Lacalle Pou saludó y repartió selfies al puñado de militantes oficialistas que lo esperaban tras la escalinata y echó un vistazo a las pancartas del grupo “Gurises Oeste”, que le reclamaban un mayor apoyo a las ollas populares.

A unos metros, en una charla distendida, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y los subsecretarios de Economía, Alejandro Irastorza, y de Ganadería, Ignacio Buffa, resumían todo lo relatado minutos antes por el presidente en solo tres palabras: “qué año intenso”.