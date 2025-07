"No puedo por principios": la actriz uruguaya que rechazaría una oferta laboral si viene de parte de Luis Lacalle Pou

"Vos reconocías, soy una mujer de izquierda. Pero en una entrevista me decías: 'todos las cosas que hice para el Frente Amplio fueron laburos, no hice nada de onda'. ¿Qué encierra ese concepto?" , le preguntó Bianchi.

Enseguida el periodista le consultó qué pasaba si en 2029 sucedía lo mismo, pero quien la convocaba era Lacalle Pou.

"Y no", dijo Infante. "Ahí no puedo por cuestión de principios. No podría. La mitad de este país cree en esa persona y fue el presidente de todos y de todas. Aunque no lo haya votado, él fue mi presidente. Es un tipazo, se acuerda de tu nombre, de todos los nombres, es un político de raza, que sabe el nombre de hasta el último chiquilín que saludó en Cerro Chato la última vez que fue, y tengo un vínculo divino con Beatriz Argimón y gente que sabe que no la votaría", aseguró.

"No lo haría como laburo por mi ética personal. Si es mi presidente nuevamente lo voy a respetar. Porque en este momento es así: la mitad del país es de una fuerza política y la otra mitad de otra. No puedo estar peleada con la mitad del país", aseguró.