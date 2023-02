Florencia Infante debutó en murgas con La Gran Muñeca: "Sueño cumplido. Que la cuenten como quieran"

Florencia Infante cumplió un sueño. La actriz y humorista subió por primera vez al Teatro de Verano en la categoría murgas y lo hizo con la centenaria La Gran Muñeca.

La etapa de este miércoles 31 de enero empezó con la actuación de la comparsa Valores seguida de las murgas La Venganza de los Utileros y Metele que son Pasteles. La Gran Muñeca subió al escenario para cerrar la fecha pasada la medianoche con su espectáculo Carnaval de voces.

La murga, que este año volvió a Buceo, se presentó por primera vez en el Concurso Oficial de 2023 con grandes incorporaciones del ambiente de carnaval y especialmente de su categoría: Eduardo Pitufo Lombardo y Marcel Keoroglian. Florencia Infante también es uno de los grandes nombres que sube este año pero se trata además de su debut en murgas, después de su paso por humoristas Cyranos.

"Qué se yo. Sueño cumplido. Que la cuenten como quieran", escribió la artista después de un espectáculo que cupleteó junto a Keoroglián y en el que tuvo una potente presentación al subir al escenario como una vecina que suma su voz a este Carnaval de Voces que ofrece la murga. "Pitufo Lombardo viene a ser el Bizarrap pero de Momo", bromeó mientras se acercaba entre el público a los murguistas.

La vecina sube al escenario con una caldera y una baqueta en mano para hacer una critica al gobierno que incluye la suba de precios, la reforma de la educación, el presupuesto a la Udelar, los planes sociales, las ollas populares y un grito de "nunca más " a "las voces nostalgiosas" de la dictadura.

También dedica un pasaje a la violencia de género: "Me rompe los ovarios, andando por el barrio preguntan por los nenes ¿Cómo están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Seguro que a los padres preguntan por trabajo, por qué cerveza toman, el cuadro, qué carajo. Voy tarde al trabajo y en medio del delirio los datos que me dicen que hay otro femicidio. El dato que me anuncia temprano en la mañana, por hora una denuncia, dos muertes por semana. Pensando ya en mañana, lo duro del camino, ahogándome en un grito me empeño y me amotino. Que nadie me condene. Y pasa mi vecino, ya sé lo que ve viene: ¿Cómo están los nenes? ¿Dónde están los nenes?".

"Que haya más vecinos, cada día más. Que haya más vecinas, siempre por cantar", decía el coro antes de que Infante recite: "Organizarse y resistir codo a codo con el de al lado y que las luchas nos unan. Que sin todas no hay ninguna. ¡Viva el pueblo rebelado!".

La actriz y carnavalera –que al mismo tiempo prepara el unipersonal con el que se presentará en abril en el Auditorio Nacional del Sodre– compartió en sus redes sociales una serie de fotografías y mensajes de amigos y seguidores de la murga. "Gracias a todos y todas por sus mensajes. Sigo leyendo todo muy emocionada. Que haya más vecinas siempre por cantar... porque sin todas, no hay ninguna", escribió en sus historias de Instagram.

Ya hacia el comienzo del Concurso Oficial de Carnaval utilizó sus redes para expresar la magnitud de este desafío en su carrera artística: "Sin dudas, este es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado artísticamente. Gracias a La Gran Muñeca por esta chance, a Edu Pitufo Lombardo por creer en mi de forma exagerada , a Marcel Keoroglian por ser dupla y a todos mis compañeros por sostenerme en cada bache, en cada risa y en algún llanto", escribió junto a una serie de fotos.

"Solo espero disfrutar de esto que empiezo hoy, y que esta fiesta sea un cúmulo de hermosas vivencias. El arte sana, salva y revoluciona", concluyó.