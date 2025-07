"Nuestra única razón de ser no puede ser estar todos los días prendiéndole velas a Lacalle Pou", dijo Olivera sobre la interna blanca

“Me preocupa primero porque ganó por muy poco margen hace cinco años", recordó Olivera, "y segundo que todo el mundo sufre desgastes y el partido está abroquelado solo para un lado". "Se habla de libertad, no se habla de equidad, no se habla de progresismo, no se habla de justicia social, no se habla de inequidad territorial, no se hablan de otras cosas en nuestro partido”, añadió.

El dirigente nacionalista también criticó la interna de su partido. “Si queremos volver a no agarrar la calculadora y no depender permanentemente de otros, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar que hay otros modelos que han funcionado dentro de nuestro partido. Ese modelo donde uno manda y todos acatan nunca funcionó dentro de nuestro partido y no va a empezar a funcionar ahora”, añadió,

Durante la convención, el expresidente de la República Lacalle Pou dio un discurso en el que dijo que había que preparase para el 2029, año de las próximas elecciones nacionales.

Por otra parte este martes, Olivera criticó las prioridades expresadas en esa instancia partidaria. “Usted proclama en una convención que la prioridad es ganar en el 2029 (...) pero se habla solo de eso", agregó el intendente reelecto.

"¿Qué pasa con los 14 intendentes y los 97 alcaldes que a partir del 10 (de julio) tenemos una responsabilidad? Nosotros no tenemos solo una responsabilidad de ser oposición, hoy tenemos una responsabilidad de gobernar”, añadió.

“Lo nuestro no puede ser una espera a ver cuántos errores más comete el Frente Amplio en el gobierno y estar atrás del árbol a ver cómo se lo marcamos y cómo le chiflamos diciendo amarilla o roja", afirmó Olivera y pidió no ser "una oposición que solo se dedica a hacerle ver los errores al gobierno".

"Una de las cosas que se criticó en campaña es que hablábamos mucho del Frente Amplio. Bueno, seguimos hablando del Frente Amplio”, sentenció.