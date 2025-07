Exportaciones de bienes crecieron 4% en el primer semestre de 2025

La soja fue el principal producto exportado en junio, con ventas por US$ 336 millones, aunque registró una caída interanual de 3%. Las exportaciones de carne bovina ocuparon el segundo lugar, con ventas totales por US$ 226 millones y un crecimiento de 34% frente a junio del año pasado. Mientras que la celulosa fue el tercer producto más vendido en junio, con colocaciones por US$ 189 millones, una caída de 14% interanual.

Otros productos relevantes fueron los lácteos que totalizaron US$ 66 millones, con una suba interanual de 11%, mientras que los concentrados de bebidas alcanzaron los US$ 65 millones, con una caída de 13%. Las exportaciones de ganado en pie crecieron 82% al totalizar ventas por US$ 50 millones, y las de vehículos totalizaron US$ 49 millones, lo que significó un aumento interanual de 106% frente a junio del año pasado.

En relación a los destinos de exportación, China ocupó el primer lugar en junio, con ventas por US$ 505 millones, lo que significó una caída de 4%. Los principales productos vendidos al gigante asiático fueron soja (US$ 302 millones), celulosa (US$ 88 millones) y carne bovina (US$ 76 millones).

Brasil fue el segundo destino de exportación en junio, con un total de colocaciones por US$ 171 millones, una suba de 12% frente a igual mes del año pasado. Vehículos (US$ 37 millones), malta (US$ 30 millones) y plásticos y sus manufacturas (US$ 15 millones) fueron los productos más vendidos a este destino.

Estados Unidos fue el tercer destino de exportación, con ventas por US$ 133 millones en junio. Los principales productos a este país fueron carne bovina (US$ 53 millones), celulosa (US$ 42 millones) y frutas cítricas (US$ 10 millones).

La Unión Europea (UE) y Turquía fueron los otros dos principales destinos de exportación, con un total de US$ 93 millones y US$ 52 millones, respectivamente.