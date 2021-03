Qué empresas están detrás de la inversión millonaria que anunció Lacalle Pou para nueva planta de agua potable

La inversión de US$ 200 millones de una planta potabilizadora que anunció el presiente Luis Lacalle Pou este martes llegó a manos del Poder Ejecutivo a través de una iniciativa privada de empresas uruguayas, que conformaron un consorcio. Fueron cuatro firmas las que le presentaron un proyecto llamado Neptuno al gobierno, que pretende adjudicarlo sobre el fin de 2021 y el comienzo de 2022, según informó el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en entrevista con Desayunos Informales.

Las empresas que presentaron el proyecto fueron Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, y el plan incluye la construcción de una nueva toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José), una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros hasta el sistema de Montevideo, según informó el director de OSE por la oposición, Edgardo Ortuño.

Si bien Lacalle anunció que la inversión es de US$ 200 millones, este valor aún no está definido y puede oscilar entre US$ 120 millones y US$ 350 millones, informó a El Observador el presidente de OSE, Raúl Montero.

Las variaciones del precio final dependerán de la opción de construcción que se elija: puede ser realizada con caño chico, caño grande, con recalque o sin recalque.

Este consorcio uruguayo tendrá una ventaja en la competición del llamado del proyecto de entre un 5% y un 20% sobre el resto de los interesados. El grupo le presentó la propuesta al Poder Ejecutivo y luego fue enviada al Directorio de OSE, que la aprobó, informó a El Observador el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla.

Todavía no se decidió si el llamado a los privados será una licitación o si se elegirá a la subasta pública como proceso competitivo.

La semana pasada OSE aceptó el estudio de factibilidad de la propuesta, que este martes fue firmado por Peña. El viceministro de Ambiente dijo que la estatal pidió al consorcio que se agregue al proyecto información sobre la financiación de la inversión y se está esperando una respuesta para seguir adelante con el proceso.

Una vez que se conozcan los "números finos" del estudio de factibilidad, se sabrá el monto definitivo de la inversión, según adelantó Peña.

El estudio de factibilidad llevará entre cuatro y cinco meses, la intención en la cartera es adjudicar el proyecto a una firma entre fines de 2021 y principios de 2022 y la obra tiene previstos dos años de construcción.

Además de estas propuestas, hubo otros cuatro proyectos que fueron presentados en la cartera que tenían algunas modificaciones con el que finamente fue aprobado por el Directorio. El lugar de la toma o de destino del agua eran algunas de las diferencias que había entre los proyectos.

Pero dentro de todas la propuestas, el ministerio –en coordinación con OSE– se decidió por el proyecto Neptuno.

Cantidad y calidad

La construcción de una planta potabilizadora era una "prioridad" para el Ministerio de Ambiente porque una inversión así ayudaría a solucionar los problemas de "calidad" y "cantidad" del agua potable en Montevideo y en el área metropolitana.

Un viejo proyecto que estaba sobre la mesa para solucionar el problema de la potabilización del agua en Montevideo era el de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenta del río Santa Lucía. La idea inicial de la obra era generar una reserva de agua adicional de 120 millones de metros cúbicos.

Con la nueva inversión que presentó el privado al gobierno, el proyecto de Casupá no quedó descartado, dijo Montero, pero admitió que este plan quedó relegado porque "se optó por hacer primero (la salida al) Río de la Plata".

El proyecto de Casupá "no ofrecía la posibilidad" de que Montevideo sea "independiente" porque la planta hacía de complemento de la represa de Paso Severino (Florida) "pensando en Aguas Corrientes".

Para Ortuño este proyecto debía ser prioridad, según dijo a El Observador. Los estudios que enumeró en la fundamentación de su voto en el Directorio mostraban que era la "alternativa más conveniente para la mejora del agua potable"

Sin embargo, para Peña con el nuevo plan en carpeta se solucionaría el problema del agua potable "por lo menos para los próximos 50 años". "Es la inversión más importante en los últimos tiempos en agua potable", dijo en Canal 12.

El ministro dijo que eligió esta "solución" porque es "la más novedosa" y la que "aporta más valor". Una vez construida, la nueva planta permitirá que Montevideo y el área metropolitana dejen de depender de una sola fuente –el río Santa Lucía– y de una sola planta –la de Aguas Corrientes–.

La nueva planta potabilizadora, que estará en Arazatí (San José), tendrá acceso al Río de la Plata. "Desde el punto de vista estratégico es un complemento de Aguas Corrientes, pero es independiente tanto en cuenta como en la planta de producción y tubería", destacó Montero.

"Hay una mejora en la calidad del agua: por la propia planta, que va a hacer mejor calidad de agua, y a su vez porque nos permite mezclar agua que viene de Aguas Corrientes", detalló Peña.

Como el río Santa Lucía tendrá una menor presión -porque se le retirará un 30% menos de agua- provocará una mejora en la calidad de ese caudal.