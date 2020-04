Movimiento Imperialista Ruso, el primer grupo supremacista blanco catalogado por Estados Unidos como organización terrorista.

Getty Images El RIM tiene dos centros de entrenamiento en San Petersburgo.

Donald Trump ha sido criticado a lo largo de su gobierno por su supuesta tolerancia ante los grupos supremacistas blancos.

Se le acusa, por ejemplo, de haber tenido una actitud condescendiente con los supremacistas blancos y simpatizantes neonazis que se enfrentaron en 2017 en Charlottesville (Virginia) con manifestantes que se les oponían.

Ese episodio arrojó como saldo 34 personas heridas y una muerta: Heather Heyer, una activista por los derechos civiles que fue deliberadamente atropellada por James Alex Fields Jr., quien en 2019 se declaró culpable de 29 cargos por delitos de odio.

En 2017, Trump dijo que había violencia de "muchos lados"y en marzo de este año calificó la violencia de los nacionalistas blancos como el resultado de la actuación de "un pequeño grupo de personas" y no una amenaza global.

Este lunes, no precisamente en línea con esa posición, la Casa Blanca anunció la designación como "organización terrorista" del Movimiento Imperialista Ruso (RIM, por sus siglas en inglés), un grupo ultranacionalista con sede en San Petersburgo.

Es la primera vez que un gobierno estadounidense ha catalogado como "organización terrorista" a un grupo supremacista blanco.

"Estas medidas no tienen precedentes", dijo el lunes el subsecretario de Estado contra el terrorismo, Nathan Sales.

Pero ¿qué es el Movimiento Supremacista Ruso y de qué se le acusa?

De Rusia para el mundo

"RIM es un grupo terrorista que provee de entrenamiento paramilitar a neonazis y supremacistas blancos. Juega un papel destacado en intentar congregar a europeos y estadounidenses de mentalidad afín en un frente común en contra de quienes perciben como sus enemigos", apuntó Sales.

Getty Images Se cree que RIM envió milicianos pro-rusos a combatir en el conflicto de Ucrania.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, RIM tiene dos campos de entrenamiento en San Peterburgo que "probablemente están siendo usadas para preparar ataques urbanos y rurales, uso de armas tácticas y combate cuerpo a cuerpo".

Las autoridades de Suecia aseguran que el grupo entrenó a dos de los tres ciudadanos de ese país que fueron condenados por los atentados de 2016 contra un café y un centro de refugiados, así como el de una sinagoga en 2017.

El grupo apoyó la decisión del Kremlin de anexarse la península de Crimea, reclutando milicianos para el conflicto y se cree que también ha dado respaldo a los combatientes prorrusos en el conflicto de Ucrania.

Sin embargo, según informó The New York Times, se cree que esta organización no cuenta con el respaldo del Estado ruso aunque el presidente Vladimir Putin ha "tolerado" sus actividades.

Las autoridades estadounidenses también establecieron sanciones para tres líderes del RIM: Stanislav Anatolyevich Vorobyev, Denis Valliullovich Gariyev y Nikolay Nikolayevich Trushchalov.

¿Qué implican las sanciones?

Para ser considerado como "organización terrorista" por la Casa Blanca, un grupo debe tener origen extranjero y estar relacionado con una actividad que el país considere "terrorista", además de que amenace la seguridad nacional de Estados Unidos o de sus ciudadanos.

Getty Images Los grupos supremacistas blancos organizaron la polémica manifestación en Charlottesville en 2017.

La designación de RIM le concede al gobierno de Estados Unidos la autoridad para evitar que ciudadanos estadounidenses les puedan dar apoyo material o puedan implicarse en operaciones financieras con el grupo.

Además, el departamento del Tesoro puede bloquear la movilización de cualquier bien que pertenezca al grupo y denegar el acceso de sus miembros a territorio estadounidense.

La medida también facilita la posibilidad de que el FBI abra investigaciones en contra de ciudadanos estadounidenses que presuntamente tengan vinculación con la organización.

