MPP abandonó el plenario al votar proyecto de internación de adictos: pidió "libertad de acción" y desató una "lucha interna" en el FA

El proyecto de ley de consumo abusivo de drogas, más conocido como de voluntad anticipada, tuvo su aprobación definitiva en Diputados el miércoles pasado, con 45 votos oficialistas en 65 presentes en la sala.

El texto, que había tenido algunas modificaciones meses atrás en el Senado, terminó levantando polvareda en la interna del Frente Amplio, que desde noviembre del 2020 se ha opuesto en ambas cámaras a la redacción impulsada a comienzos de la legislatura por la diputada colorada Nibia Reisch y la cabildante Silvana Pérez.

Ninguno de los 24 diputados del MPP estaba en sala cuando los legisladores de la coalición de gobierno alzaron su mano para la aprobación definitiva, mientras que el resto de la bancada opositora permaneció en el plenario para explicitar su negativa al proyecto.

El diputado del MPP, Alfredo Fratti, contó el viernes de noche a la Mesa Política Departamental de Cerro Largo que tuvieron "una lucha interna" el día en que el texto iba a ser sometido a votación. "Me dijeron: 'Vos no participaste en las reuniones, el Frente y el MPP ya resolvieron'. Yo no estuve porque estoy en otros temas, pero confío", reconstruyó Fratti ante dirigentes de Cerro Largo, en una reunión en que también estaban Yamandú Orsi y Charles Carrera.

"Había cuatro que querían votar en contra, el resto queríamos votar a favor. (Me dicen) 'Bueno, andá a verlo a Civila', que es el coordinador nuestro en la bancada, 'y que nos dé libertad de acción'", continuó en referencia a Gonzalo Civila, también secretario general del Partido Socialista (PS).

"Así como le hemos dado al PS –y no es por criticarlos–, pero cada vez que viene los Estados Unidos con una cosa que nosotros cuando estábamos en el gobierno las habilitamos todas, hace un discurso de este lado y les vota en contra, ¡y van a seguir viniendo con nosotros, el otro, el otro y el otro!", planteó en la reunión política.

–La libertad de acción es que para los que quieran votar a favor de la ley, se vayan para la casa –dijo que le respondió Civila el miércoles pasado, con el característico carisma gauchesco que llevó a la decena de los presentes a destartalarse de risa.

–¡Ah mirá! Por fin entiendo, ¡yo nunca entendía!

Foto: Leonardo Carreño.

Alfredo Fratti, diputado del MPP

"Yo tuve pasaje por otro partido y me aburrí de pelear para que no pisoteen a las minorías. Ahora, que la minoría me pase por arriba, ¡nunca había visto! Y nos fuimos", relató. El resto del Frente Amplio permaneció en sala, tras el informe en minoría presentado por su diputada Cristina Lustemberg –experta en temas de salud–, quien de hecho lo había trabajado codo a codo con la emepepista Lucía Etcheverry, quien justo ese miércoles no estaba en el país.

Fratti señaló que algunos, como su correligionaria Cecilia Cairo, "tienen mucha relación con las madres del Cerro", un colectivo que asistió a Reisch con la redacción del proyecto.

–Pero decime una cosa, vos que hablás con ellas, ¿qué dicen? –contó haberle preguntado a Cairo.

–Que trabajaron y quieren la ley.

–¡Y vamos a ser nosotros más realistas que el rey!

"Un tema que además nosotros no pudimos resolver en 15 años (de gobierno). Y si aparece una solución que no me parece tan buena pero... honestamente, creo que no va a cambiar nada. Porque eso de firmar ante un escribano cuando esté bien para que vengan a internarme cuando me caiga, no sé cuántos casos hay", interpretó el dirigente de Cerro Largo.

Una de las lecturas que sobrevuela en todos los sectores de la izquierda –incluso en los más moderados– es que el proyecto aprobado por el oficialismo "es inviable por donde se lo mire", desde su necesidad de financiamiento hasta su diseño jurídico, pero que los pone en el brete de ganarse detractores por el hecho de no acompañarlo.

Así lo expresó el astorista Carlos Varela en sala, cuando fundamentó su negativa: "A veces se emite el voto y uno tiene absoluta certeza de lo que hace y en otras se le genera gran incertidumbre. Hoy es una de esas noches. Pero soy hombre de partido y cuando el colectivo toma una resolución, no caprichosa, sino a partir del trabajo responsable de los compañeros que nos representan en las respectivas comisiones, yo la comparto".

El dirigente de Asamblea Uruguay pasó un mensaje a sus compañeros del MPP: "Y me quedo en sala para respaldar esa decisión", remarcó. "Quiero señalar que aún en el error prefiero equivocar con compañeros que acertar en solitario", sentenció.

Parte de esa sensibilidad quedó fundamentada cuando la diputada comunista Ana Olivera fundamentó sentirse "en paz" con lo votado. "No es una postura doctrinaria, sino por el convencimiento de que esta no es la solución al problema", sostuvo la exintendenta, lo que provocó gritos desde las barras y su posterior desalojo.

Una postura histórica

Ya en el gobierno de José Mujica la entonces bancada oficialista demostraba reparos hacia una posible "internación compulsiva" defendida por el Poder Ejecutivo. La misma postura se repite en esta legislatura.

Cristina Lustemberg apuntó que la redacción "no resulta conveniente y tiñe de mayores dudas a la regulación", con el ejemplo de que "no se mencionan criterios objetivos" para determinar cuándo se configura un cuadro de "consumo problemático". La diputada recordó que varios expertos en la materia habían señalado en comisión la falta de especificidad en el concepto de "adicción":

"Cabe preguntarse si para un médico, aún con especialidad en psiquiatría, es posible determinar a cabalidad cuándo se trata de una voluntad realmente libre y cuándo no lo es", esgrimió Lustemberg, en tanto el proyecto de ley admite que el adicto firme ante un escribano, junto a dos testigos, su internación en momentos de recaída.

"Sí nos comprometemos a seguir trabajando con más recursos. (...) Bajo ningún momento estamos lejos de entender la problemática de estas familias sino que entendemos que la respuesta de este marco normativo no es la adecuada", cerró.