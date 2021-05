MSP le baja el tono a la aglomeración en Paso Carrasco y ya agendó de antemano en otra localidad

"Primó la desorganización para 540 cupos", reconoció en la tarde de este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en referencia a la aglomeración de personas que generó la vacunación sin agenda con las dosis de Pfizer en Paso Carrasco, en el marco del plan "pueblo a pueblo" que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Horas más tarde el ministro borró el tuit donde había escrito esa consideración y en una rueda de prensa en el Hospital Militar le bajó el tono a la autocrítica: "Se generó una pequeña desorganización, es una cola lo que se generó", dijo.

En ambas oportunidades, Salinas recordó que la iniciativa en ese lugar de Canelones se organizó en conjunto con la Intendencia de Canelones y con la alcaldía de Paso Carrasco, que fue la responsable de asignar los cupos el día anterior, previendo que este miércoles habría una convocatoria de personas superior a los cupos disponibles.

"Es bueno hacerse la autocrítica cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mas o menos, con la mejor de las intenciones. Esto estaba coordinado con la intendencia de canelones", matizó el ministro.

Por su parte, el intendente Yamandú Orsi reconoció que se formó una aglomeración pero aseguró que "podría haber sido peor" sino se repartían los cupos el día anterior. "No voy a sacarme la responsabilidad como intendente diciendo que el ministerio es el responsable", declaró el jefe comunal.

La iniciativa "pueblo a pueblo" busca llevar la vacuna a localidades alejadas, donde las personas tengan dificultades para agendarse o acceder a los vacunatorios. Así se realizó durante el lunes y martes en localidades y pueblos del interior profundo. Sin embargo, según constató El Observador, en Paso Carrasco hubo dos filas: una a la derecha, para quienes recibirían la vacuna y otra a la izquierda de la calle, de quienes esperaban obtener un turno.

Diego Battiste

Vacunación "pueblo a pueblo" en Paso Carrasco

Ante la llegada de las cámaras se exigió la distancia entre los presentes y la cola terminó por extenderse hacia la esquina y dos cuadras hacia abajo. Alguno llegó a reprochar que si se dejaba un trecho de metro y medio entre cada persona, la fila iba a terminar en la playa.

El MSP prevé "abrir el grifo" a partir de la semana que viene y asignar más vacunas para esta campaña. El motivo para aumentar los cupos es que las 310 mil personas que están en lista de espera para vacunarse con Sinovac comenzarán a recibir las confirmaciones de la agenda durante este jueves, viernes y sábado, confirmó Salinas, lo que permitirá evitar que las personas de entre 18 y 30 años que están esperando acudan a los vacunatorios para inocularse sin agenda con Pfizer, como ocurrió este miércoles. En la segunda semana se va a "aumentar el grifo cuando la gente esté tranquila de que ya tiene asegurada su dosis", dijo el jerarca.

En Paso Carrasco varios jóvenes admitieron ante los canales de televisión que habían recurrido allí porque estaban en lista de espera y no habían recibido la confirmación aún. Esas personas, si lograron acceder a los cupos, pudieron vacunarse debido a que en los centros no hay una forma de acceder a la información sobre si la persona que pretende inocularse está en lista de espera o no. "La mal entendida viveza criolla, producto de una forma de concebir la sociedad, sabemos que hay ansiedad", dijo Salinas sobre esa situación.

Con 6.940 personas vacunadas el lunes y 5.500 el martes, "pueblo a pueblo" continuará durante 15 días en otras localidades que tienen gran densidad de población y cercanía con Montevideo, como Colonia Nicolich, donde se inoculará el próximo lunes con Pfizer.

Consultado sobre cómo se organizará esa jornada, Salinas aseguró que en ese lugar hay 400 cupos y las personas "ya están agendadas" a través de la alcaldía "porque es una zona populosa", por lo tanto, el MSP optó por cambiar la modalidad y no administrar las dosis sin agenda previa en ese punto de Canelones.

"Colonia Nicolich está muy cerca del aeropuerto de Carrasco, así que las personas se pueden agendar e ir al aeropuerto" a vacunarse, señaló.