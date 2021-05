La alegría fue por filas en Paso Carrasco: aglomeración, descontento y la suerte de unos pocos para vacunarse con Pfizer

La alegría va por barrios, dice el refrán. En la mañana de miércoles en Paso Carrasco, la dicha fue por filas. El centro era el vacunatorio móvil instalado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Intendencia de Canelones sobre Wilson Ferreira, a dos cuadras del municipio.

A la derecha de las instalaciones la fila era más corta, pero ante la llegada de las cámaras se exigió la distancia entre los presentes y la cola terminó por extenderse hacia la esquina y dos cuadras hacia abajo. Alguno llegó a reprochar que si se dejaba un trecho de metro y medio entre cada persona, la fila iba a terminar en la playa.

Fotos Diego Battiste

La alegría fue por filas en Paso Carrasco entre el descontento y la fortuna de pocos para vacunarse con Pfizer

A la izquierda la fila era más desordenada y mucho más poblada. Esa sucesión de personas empezaba en el vacunatorio a mitad de cuadra, doblaba la esquina, bajaba por avenida del Lago, volvía a torcerse sobre San Cono y quedaba a varios metros de la cola que discurría hacia la derecha.

Los que estaban en la primera, por lo menos, tenían una certeza: en el correr de la mañana iban a recibir una dosis de Pfizer. Los de esa cola eran los afortunados. El anuncio de la comuna canaria —en el marco del plan de vacunación "pueblo a pueblo" del MSP para abarcar unas 300 localidades alejadas de las capitales departamentales— indicaba que entre el miércoles y el viernes se iba a estar vacunando a agenda abierta en Paso Carrasco.

Ya en el correr del martes las autoridades municipales repararon en personas que se arrimaban al sitio con la voluntad de quedarse a acampar y así asegurarse la inyección. Fue así que el MSP resolvió asignar números para que al día siguiente ya tuvieran garantizado su lugar. Algunos tuvieron suerte de enterarse por un amigo del hermano, un compañero de trabajo, un conocido del primo, y así sucesivamente, de que quienes se arrimaran el martes conseguían su cupo para los días siguientes.

Otros tuvieron previsión y un poco de fortuna, como el caso de Marcos Ríos. Residente de la zona, el martes se acercó al centro porque no estaba seguro de si la vacunación iba a ser en el municipio —dos cuadras antes por Wilson Ferreira— o en otro lugar, "porque sabía que iba a llegar mucha gente". "Vi una pequeña cola de personas, pregunté para qué era y me dijeron que para sacar número. Ahí quedé", contó. Ríos corrió la voz entre sus allegados.

Fotos Diego Battiste

La alegría fue por filas en Paso Carrasco entre el descontento y la fortuna de pocos para vacunarse con Pfizer

El martes la cartera sanitaria anunció que, debido a "la alta adhesión y la posibilidad de concurrencia de personas de otras localidades", se adjudicaron la totalidad de cupos disponibles para el día. El pueblo a pueblo en Paso Carrasco administrará 540 dosis por día hasta el viernes —1.620 en total—. El plan continuará la semana próxima en Colonia Nicolich, Cassarino y Suárez.

Durante esa jornada pidieron solo cédula de identidad y un contacto, sin distinción de la zona de residencia. Por eso en la mañana del miércoles había presentes con turno pero no oriundos de Paso Carrasco.

Pero ya en la jornada, ante las largas colas en los alrededores, la alcaldesa Verónica Veiga comenzó a recorrer las cuadras avisando que iban a solicitar constancia de domicilio. Los vecinos llevaban tarifas de UTE para acreditar su residencia en el municipio. "La demanda superó las expectativas y no hubo más remedio", explicó a los presentes la alcaldesa. En ese momento algunos abandonaron la fila.

Otros quedaron jugados, tal como Nelly Diverio, que vive en la Curva de Maroñas y se había pedido el día con la esperanza de recibir la inyección. "Eso en el informativo nunca se dijo", criticó sobre la constancia de domicilio. "Ayer estaban dando números cuando dijeron que se empezaba a vacunar hoy", reclamó. "Me vine a vacunar por el pasaporte sanitario y vamos a ver lo que me dicen. A mi hija le dijeron en la puerta que no necesitaba acreditar que es de Paso Carrasco". Planteó que si conseguía el número, también iba a tener que tomarse el jueves. Si no, se habría pedido el miércoles en vano.

Sobre las 9 de la mañana, Nicolás González era el último en la larga fila a la espera de un número. "Viendo la cola, me quedo capaz que hasta la 1 de la tarde. Si llega el mediodía y todavía no, no voy a estar esperando al pedo", bromeó. Como joven funcionario administrativo de una clínica —que tanto por edad como por su rol no médico no había ingresado en las franjas priorizadas del plan de vacunación—, esperaba conseguir la inoculación con Pfizer.

Aglomeración

Ante la consulta de la prensa, el intendente Yamandú Orsi admitió que lo que estaba pasando en el lugar era una aglomeración. "Por suerte la gente está con su tapaboca y viniendo a vacunarse", expuso. "No voy a sacarme la responsabilidad como intendente diciendo que el ministerio es el responsable. No, esto es algo que coordinamos entre todos. En un momento determinado se decidió pasar a otra modalidad e iba a tener alguna consecuencia. Podría haber sido peor si no se hubiesen repartido números ayer. Esto evidencia que la gente se quiere vacunar", planteó. "Está bravo dispersar a la gente cuando lo que está mostrando es la voluntad de vacunarse".

Fotos Diego Battiste

Yamandú Orsi reconoció que la vacunación implicó una aglomeración

El MSP pretende llegar a unas 150 mil personas con la vacunación "pueblo a pueblo". El plan ya está en marcha en Paysandú, Colonia, Maldonado y Canelones. Según indicó Orsi, se había pensado "en (Colonia) Nicolich y Paso Carrasco porque son los municipios que tienen la mayor cantidad de población joven". El intendente expresó que "ojalá" los vacunatorios móviles puedan quedarse fijos.

"Creo que el tema de qué tipo de vacunas se está dando (Pfizer) ha influido también. Hay mejor y peor prensa para algunas vacunas", manifestó, y señaló que la mala prensa de Astrazeneca —con la que el MSP priorizó a Canelones con la asignación de 24 mil dosis— es "por lío político entre ellos". "No le perdonan jamás a Inglaterra que se haya abierto de la Unión Europea", dijo. "No soy científico, pero después de que pasan fase III y están todas autorizadas, vamo' arriba. He escuchado disparates como decir que la vacuna es mala porque viene de China. Un disparate", sentenció.

"¡Gracias, gracias, gracias!", exclamó una mujer que se acercó a Orsi luego de ser vacunada. Casi al mismo tiempo una señora mayor cruzaba insultos a los funcionarios por no conseguir su lugar a pesar de vivir "a dos cuadras".

En la mañana del miércoles en Paso Carrasco, la alegría fue por filas.