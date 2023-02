MSP suspendió a exdirectora de Hospital de Young por haber intentado vacunar contra covid-19 a personas no habilitadas

El Ministerio de Salud Pública suspendió por un mes a María José González, exdirectora del Hospital de Young, luego de que un fallo del Tribunal de Ética del Colegio Médico determinara que cometió "un apartamiento a la conducta ético profesional" en 2021, cuando pretendió presionar a funcionarias del hospital para que vacunaran contra el covid-19 a personas que no estaban habilitadas. Entre ellas, un ciudadano argentino que no tenía cédula de identidad, pero había invertido mucho dinero en el hospital, según consta en la denuncia.

El fallo del Tribunal de Ética, con fecha de 12 de agosto de 2022, fue apelado por González, pero luego lo confirmó el Tribunal de Alzada en octubre de ese mismo año. En ambos casos, exhortaron al MSP a suspenderla por un mes, cosa que el ministerio hizo el 20 de enero de 2023, de acuerdo a la resolución a la que accedió El Observador.

El único vacunatorio anticovid-19 de la ciudad de Young comenzó a funcionar en las instalaciones de la mutualista CAMY IAMPP el 1° de marzo de 2021. González, además de ser directora del Hospital de Young, era funcionaria de la mutualista y la encargada del vacunatorio.

El 31 de marzo le envió a una de las funcionarias el primer mensaje pidiéndole para vacunar a un joven al que no le correspondía. "El padre fue uno de los que más puso para el apoyo covid, me están preguntando si hay posibilidad de agendarle un lugar, lo más próximo posible, tiene abuela mayor que convive en el campo", le escribió, según consta en el fallo del Tribunal de Ética al que accedió El Observador. La funcionaria le explicó que sin agenda no se podía vacunar y él tenía la agenda pendiente de asignación.

En los días posteriores, González la llamó para decirle que había un señor argentino que "puso mucha plata para el hospital y que quiere vacunarse". Él no tenía cédula y le pidió que le diera un remanente de Pfizer en ese momento.

El 9 de abril de 2021, le mandó otro mensaje recordándole el primer caso, le reiteró que el padre había puesto dinero para la pandemia y le asumió que tenía "presión de varios lados". Así, le reiteró el pedido de los dos casos varias veces. Incluso, para el joven, en algún momento le pidió que le diera una dosis de Astrazeneca, a lo que la funcionaria se negó porque estaba indicada solo para mayores de 60 años.

El 16 de abril de 2021, le volvió a insistir sobre el argentino y le pidió que mintiera respecto del número de cédula. "Tengo este señor, es uno de los donadores del hospital, ¿ta? Y está muy preocupado por vacunarse, acepta darse la Astrazeneca, eh... tiene 70 años, es un hipertenso, diabético, obeso, mal controlado, eh... él quería ir a Argentina a dársela pero como me dice: 'Tu presidente no me deja volver', entonces, no sé cómo solucionarle a este hombre el problema, este... capaz que se puede hacer como se hace en los hogares, de poner una cédula y después corregirla más adelante cuando él nos presente la cédula que está emitiendo. No sé, decime a ver, porque así solucionamos este problema", decía el mensaje.

Estos hechos le valieron dos investigaciones administrativas. Una de ellas en CAMY IAMPP, que concluyó que había existido una falta grave y que se debía despedir a González, lo que ocurrió. Otra, en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en donde se determinó que no había habido ninguna irregularidad y por eso se archivó.

La funcionaria denunciante dijo que cuando el instructor del sumario en ASSE le tomó declaración el 20 de 2021, solo la había entrevistado 15 minutos y manifestó "poco interés". Cuando ella le quiso mostrar los audios y mensajes, le dijo que se los pediría a la abogada de la mutualista.

En los descargos que realizó ante el Colegio Médico, González afirmó que la denuncia presentada en su contra es falsa y que jamás presionó a ninguna funcionaria para obtener vacunas fuera de agenda.

El Tribunal de Ética destacó que "a partir de los hechos probados" valoraban que González "pretendió, desde su rol, interferir en el orden de asignación de las vacunas, determinado en base a criterios fijados por una política pública". A su vez, que "la conducta señalada, indiscutiblemente indebida, deviene aún más reprochable por la autoridad que ostentaba la solicitante".

El 21 de abril de 2022 se oficializó la renuncia de González a la dirección del Hospital de Young. Luego de eso, pasó a cumplir funciones técnicas en un cargo de su especialidad en Paysandú.