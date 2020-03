Muere Kenny Rogers, estrella de la música country

Getty Images Rogers ha vendido más de 100 millones de discos

Kenny Rogers, leyenda de la música country de Estados Unidos ha muerto a la edad de 81 años.

Un representante de la familia anunció que "falleció en paz en su hogar de causas naturales".

Rogers ocupó los primeros puestos de las carteleras de música pop y country durante los años 80 y 90 y ganó tres premios Grammy.

Sus más famosas baladas incluyen "The Gambler" (El jugador), "Lucille" y "Coward of the County (El cobarde del condado), en una carrera que abarcó más de seis décadas.

En una ocasión resumió su popularidad explicando que pensaba que sus baladas "dicen lo que todo hombre quiere decir y lo que toda mujer quiere escuchar".

Fue introducido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013 y, ese mismo año, recibió un galardón de Trayectoria Artística de la Asociación de Música Country.

Durante su carrera, Rogers frecuentemente trabajó en dueto con mujeres cantantes, memorablemente con una de las gigantes de la música country, Dolly Parton.

Los dos se reunieron por sugerencia de Barry Gibb, de los Bee Gees, quien escribió para ellos "Islands in the Stream" (Islas en el arroyo), un éxito rotundo para el dúo.

Getty Images Rogers y su gran amiga Dolly Parton lograron un éxito rotundo en 1983 con el tema "Islands in the Stream".

En un comunicado su familia expresó que "dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense".

Rogers era un empresario astuto y encabezó varias negocios a lo largo de los años, principalmente en los sectores inmobiliario y restaurador.

Se casó cinco veces y tuvo cinco hijos.

