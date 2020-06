Muere Pau Donés, cantante de la banda Jarabe de Palo

Getty Images

El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado.

El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como "La flaca" o "Depende".Su estilo sencillo, alegre e intimista estaba influenciado a partes iguales por la rumba catalana y por música latina.

"Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles", dijo su familia, en un mensaje en el que también agradecieron "al equipo médico y todo el personal" de los hospitales de Barcelona donde le trataron.

https://www.instagram.com/p/CBNW2m4oWXa/

Larga batalla contra el cáncer

El cantante padecía cáncer de colon desde agosto de 2015.

Desde entonces, su actividad en los escenarios ha sido intermitente.

La operación y la quimioterapia le obligaron a cancelar su gira en España y Latinoamérica en 2015, pero en la primavera de 2016 anunció que estaba "limpio". Menos de un año después, en febrero de 2017, tuvo un recaída.

Sin embargo, Donés volvió a los escenarios y sacó un nuevo libro disco por sus 50 años, hasta que en julio de 2018 anunció que Jarabe de Palo cesaba su actividad musical de manera indefinida a partir del 1 de enero de 2019.

"Sed felices porque la vida es urgente y hay que vivirla a tope", dijo en un emotivo video.

https://www.youtube.com/watch?v=cyg0xVDRnOc

Dijo que lo hacía para pasar más tiempo con su hija.

"La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella", contó en una entrevista en 2019 con el diario catalán El Periódico.

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images) Pau Donés el 24 de junio de 2019, en un evento de la SGAE.

"Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos (conciertos) este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar".

Sin embargo, no lo hizo. De hecho, hacía poco que había vuelto a hacer música y estaba trabajando en un nuevo álbum, "Traga o escupe", editado a finales de mayo, del que había publicado un emotivo videoclip en el que precisamente aparecía junto a su hija Sara.

El primer sencillo del álbum, "Eso que tú me das", tiene la siguiente letra: "Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida".

Fue su reaparición pública tras 15 meses de silencio.

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs

