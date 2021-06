Muertes por covid, ¿culpa del gobierno?

Mis conocimientos sobre la actual pandemia son muy limitados. Leo y escucho la información que surge día a día. Los mejores científicos del mundo van aprendiendo en el camino sobre su naturaleza y alcance. Y se equivocan porque todo es nuevo.

De ahí las marchas y contramarchas con las que nos asesoran. Basta el ejemplo del tapabocas: en los comienzos expresaban que no era necesario su uso. O el de las embarazadas, a las que recomendaban no vacunar hasta que empezaron a morir. O el mismo lockdown (confinamiento) que el GACH en su momento no aconsejaba.

No hay unanimidades a nivel médico y científico sobre las medidas a tomar. Si las hubiera, ya el tema estaría resuelto. Por el contrario, la pandemia continúa con millones de contagios y muertos en el mundo. No es un reproche a los científicos: hacen lo mejor que pueden. Y todos les estamos muy agradecidos. El conocimiento es un proceso dinámico.

En los últimos días han surgido movimientos tendientes a culpar al gobierno por las muertes por covid entendiendo que serían evitables. Muerte evitable se define como aquellas defunciones causadas por una enfermedad o evento que podría no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada, o con medidas de salud pública.

En el caso covid, las muertes serían evitables si no hubiera contagios. Y para que no haya contagios el gobierno debería decretar el confinamiento: apagar la térmica. Porque si no lo hace estaría provocando muertes evitables.

Veamos el absurdo de esta conclusión, y la falacia que encierra. Los accidentes de tránsito son “epidemia”, constituyen la primera causa de muerte en jóvenes. Se producen en la calle. Son muertes evitables. El gobierno, entonces, debería decretar el confinamiento con prohibición de salir del domicilio para evitarlos.

Un alto porcentaje de dichos accidentes son debido a la circulación de motos en la vía pública. También el gobierno debería decretar la prohibición y el uso de este medio de transporte para evitar esas muertes.

La primera causa de muerte en el Uruguay son las enfermedades cardiovasculares. Seguidas por el cáncer. Un factor importante en la base de estas patologías es el cigarrillo. Hay pues muertes evitables si la gente no fumara. El gobierno, entonces, debería decretar la prohibición y venta de cigarrillos para evitarlas. Y así podríamos seguir con las prohibiciones, quitando libertades y recortando derechos basados en el deber tutorial del Estado.

Asignarle la responsabilidad por las muertes de la pandemia por una supuesta omisión de sus deberes conduciría a configurar un Estado dictatorial, muy cercano al ominoso recuerdo de un régimen fascista.

Controversias y diferentes puntos de vista sobre una enfermedad desconocida hasta ahora, son normales. Pretender llevar la discusión a un terreno peligroso no es bueno y genera más incertidumbre. Corresponde al gobierno informar debidamente de lo que hay evidencia y realizar campañas de prevención/vacunación. Pero no decidir por cada ciudadano ni quitarle su libre albedrío. El ciudadano libre que fuma o que conduce en la calle con imprudencia es tan responsable como el que se baja el tapabocas o el que concurre a eventos sociales.

En cuanto al covid, todos conocemos las medidas de prevención en las que hay unanimidad. Cada uruguayo libre sabe lo que tiene que hacer: además de vacunarse, el uso de la máscara facial, el distanciamiento social, no concurrir a eventos sociales, movilidad imprescindible, lavado de manos, uso del alcohol. Y, fundamentalmente, mantenerse en su burbuja. Todo lo demás es un mal uso de la enfermedad y de los fallecimientos que mucho lamentamos.

Juan Garat