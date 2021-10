Muestra B de Canobbio confirmó el positivo y Peñarol espera notificación para su defensa

Peñarol ya está en conocimiento de que la muestra B del control antidopaje que Conmebol le realizó el 12 de agosto a Agustín Canobbio también arrojó un resultado positivo (control analítico adverso en términos del Código Mundial Antidopaje) y el club espera ahora la notificación oficial de ello para poder presentar formalmente su defensa.

La noticia fue brindada este martes por el futbolista en declaraciones radiales y confirmada a Referí por el delegado del club, Gonzalo Moratorio.

"El resultado de las cantidades no los tenemos, entendemos de que va a ser bajo en virtud de que el siguiente análisis que se hizo el jugador dio negativo y si hubiera sido alto tendría que haber dado algo en el segundo y ni siquiera dio positivo. Pero las cantidades exactas no las tenemos todavía", dijo Moratorio.

Una vez que Peñarol sea notificado del resultado de la muestra B, comenzará el proceso que se llevará a cabo ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol ante la cual el jugador ya compareció el 28 de setiembre con sus abogados defensores y médicos del club.

Ahí empezará el proceso disciplinario en el cual Peñarol tendrá 21 días para formular sus descargos formales.

Una vez que se reciban los mismos, Conmebol fijará fecha para una audiencia para diligenciar las pruebas.

Staff Images / Conmebol

El partido en que dio el resultado positivo, Sporting Cristal

El propio futbolista comunicó esta tarde que recibió el resultado de la muestra B de su control realizado tras el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Sporting Cristal en Lima.

Según el jugador y la defensa que presentó el club, el jugador sufrió una contaminación alimenticia al consumir carne y pollo ingresando a su organismo la sustancia que dio el control positivo: boldenona. Esa sustancia, un anabólico de uso veterinario, está prohibida en Uruguay pero permitida en Perú para el tratamiento y engorde animal.

EFE/Liamara Polli Pool

Canobbio atraviesa el mejor momento de su carrera

Los controles previos y posteriores que se realizó el jugador siempre fueron de resultado negativo.

"Fueron días estresantes pero a la vez tranquilos. Uno está tranquilo cuando está limpio y no tiene nada que esconder. Puse mi cuerpo y mi físico a disposición porque sé que no consumí nada, de que fue totalmente una contaminación involuntaria. Que haya sido la resolución de no suspenderme y ser el primer jugador en no tener una suspensión es algo que me tiene contento y orgulloso. Ahora queda estar fuerte de cabeza y seguir hacia adelante y apoyar o sumar desde donde me toque el grupo que es lo fundamental", dijo el jugador a Padre y Decano Radio que se emite por AM1010.

"Hoy se abrió la muestra B para ver que tan poca era la cantidad que tenía mi cuerpo de la sustancia; de ahí son 21 días para hacer la defensa que va muy bien encaminada, para que esto solo sea una piedrita más en el camino y pasarla con mucha personalidad que es mi característica de vida. Tener personalidad y afrontar las adversidades siempre bien parado y con la conciencie tranquila, son los valores que me dieron en casa", dijo el futbolista que hasta tanto Conmebol no adopte ninguna resolución seguirá jugando sin inconvenientes.