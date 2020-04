Mujica culpó a la "gente acomodada" de traer el coronavirus a Uruguay

El cantante puertorriqueño Residente entrevistó al expresidente José Mujica a través de un vivo de Instagram y buena parte de la charla -que duró 40 minutos- estuvo enfocada en la pandemia de coronavirus.

Mujica, que habló desde su chacra en Rincón del Cerro, dijo que el coronavirus en Uruguay comenzó "por sectores acomodados, los que viajan", y se refirió al casamiento donde una de las invitadas contagió a varias personas que concurrieron. "Algunos fueron a un casamiento importante, de gente bien de muchos recursos. La quedaron como 80 y después se desparramó".

Sin embargo, afirmó que las "pobres trabajadores domésticas se contagian y llevan en cadena el virus". "En nuestro país el origen (del coronavirus) está en la gente acomodada pero la peor consecuencia la van a padecer los pobres, gente que no tiene salario, que vive el día a día", puntualizó.

El exmandatario también se refirió a las medidas que debería tomar el gobierno para palear la situación económica. "El agujero es tan grande que necesitamos un margen de medidas para que la gente de clase media para arriba pongan el huevo para que banquen esto. Pero esto es si el Estado se pone, porque si se hace el indiferente y empieza con el discurso de la economía, entonces estamos fritos. Hay que golpear con una responsabilidad colectiva", afirmó.

Residente le trasladó a Mujica algunas preguntas que le envió la gente cuando el músico empezó a promocionar por sus redes sociales qye este viernes entrevistaría al político uruguayo.

"¿Cómo Uruguay logró ser un referente de desarrollo y equilibrio entre lo social y económico en Latinoamérica?", preguntó.

Mujica, que comenzó a detallar algunas de las políticas implementadas por José Batlle y Ordoñez en el siglo pasado, dijo que "no es que seamos muy buenos ni que no tengamos problemas", y que en Uruguay "la izquierda no es tan tan ni la derecha es tan tan".

También fue crítico con las empresas que tienen su base en internet. "La gente dice ´los países autoritarios se van a meter en la vida de la gente´, pero se te mete Amazon. No es que la tecnología sea mala, depende para qué la uses. La están usando para someter y joder a la gente", sostuvo.

Residente le consultó a Mujica sobre la forma de hacer política. "¿No cree que puede haber una nueva forma de hacer política, o directamente eliminarla y empezar de nuevo?", y ejemplificó con las situaciones de Venezuela y Puerto Rico donde "la gente se muere de hambre, pero dicen que mejoramos".

Mujica dijo que en el capitalismo "es el individuo y lo mío", y que forma parte de la "cultura del mercado". "No es nosotros. Cada cual tira del carro por la de él y a veces todos quieren ser líderes. Pero lo líderes solos son inservibles, son como hojas al viento. Lo que realmente cambia la historia son las filas indias, los millones de anónimos. Toda lucha supone que hay que construir corrientes de mucha gente".

El artista entrevistó hace algunos días a los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Alberto Fernández, donde lo central de la conversación fue el combate al coronavirus.

Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, solicitaron licencia el pasado 17 de marzo en el Senado de forma precautoria.

Los legisladores, que tienen 84 y 75 años respectivamente, son considerados "población en riesgo" de contraer coronavirus y están haciendo cuarentena en su chacra.