Mujica justificó accionar de Manini Ríos porque "alguien tiene que defender" los intereses de los soldados

El expresidente de la República, José Mujica, justificó los dichos del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien fue sancionado por el presidente Tabaré Vázquez con 30 días de arresto a rigor luego de que contradijera las apreciaciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, acerca de la reforma de la caja militar que aprobó el Senado con los votos del Frente Amplio.

"Por lo que yo sé, no hay ninguna violación constitucional, sino que es una falta; creo que el presidente estuvo bien, pero el comandante también estuvo bien: los soldados no tienen sindicatos y no se pueden manifestar por lo que alguien tiene que defender sus intereses", dijo Mujica en una entrevista con la agencia rusa Sputnik.

El ministro de Trabajo sostuvo que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas será “generosa y gradual” y beneficiosa para los militares. Sin embargo, el comandante en jefe del Ejército no concordó con el comentario del ministro. “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas”, dijo Manini en una entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM.

Y agregó: “Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarrara una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo que digo es así. El solado va a tener que hacer más años para irse con la mitad” de su salario, dijo el comandante en jefe.

Respecto a la sanción, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, afirmó que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, cometió “una serie de faltas” que ocasionaron el arresto a rigor por 30 días. “Fueron faltas a la disciplina que están establecidas en el reglamento del Ejército (…) Se determinaron cuáles había cometido el comandante en jefe y se llevó adelante la resolución”, indicó en rueda de prensa luego de comparecer ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por la reforma de la ley orgánica militar.

