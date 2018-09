Mujica sigue sin mostrar las cartas: "Sé que va a aparecer alguna candidatura más"

El expresidente José Mujica se mantiene sin mostrar las cartas ante las propuestas de precandidaturas que surgen en el Frente Amplio para las elecciones de 2019. El líder del MPP afirmó en una entrevista con la agencia Sputnik que, además de las postulaciones que ya están en la vuelta, él sabe "que va a aparecer alguna más", aunque sostuvo que su sector, el grupo mayoritario en el oficialismo, todavía no tiene posición.

"Hay un clima en el que todos me plantean que tengo que ser yo el candidato, pero yo mantengo la misma decisión que tenía: no voy a ser candidato ni pienso serlo; lo que voy a hacer es ayudar todo lo que pueda, pero me parece que es tiempo de darle paso a otros", dijo.

"Se han insinuado dos o tres candidaturas, pero yo sé que va a aparecer alguna más; sin embargo, mi sector no tiene ninguna decisión todavía", agregó.

En la entrevista Mujica también dijo que su sector había pensado que podría ser "conveniente" lograr tener un candidato independiente que no perteneciera a ninguno de los sectores del Frente Amplio y que sirviera para que dos o tres grupos lo pudieran respaldar.

Mujica contó que el MPP comenzó a tener conversaciones en ese sentido con el ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, para impulsar esa idea de una candidatura de consenso. "En forma tentativa le propusimos estudiar los nombres, uno era Ernesto Murro otro era Carolina Cosse".

Mujica aclaró que el objetivo del planteo era comenzar un intercambio en el que Astori pudiera proponer algún otro nombre, pero señaló que "eso no prosperó" y que están en un "freno".

Fuente: Sputnik.