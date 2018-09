Mujica busca candidato: "independiente" y que concite unidad

En la pequeña sala del teatro La Candela (José Ellauri y F. García Cortinas) no entraba un alfiler cuando sobre las 19 horas de este lunes militantes y dirigentes políticos frenteamplistas escuchaban al ex presidente y ex senador, José Mujica, durante el relanzamiento de la lista 609. “Los muertos ilustres no tienen divisa, son la divisa, no capital de un partido, sino de la nación”, dijo Mujica en referencia al caudillo blanco Aparicio Saravia de cuya muerte se conmemoraban 114 este 10 de setiembre, pero también por Wilson Ferreira Aldunate, cuyo hijo Juan Raúl Ferreira oficializaba en este mismo acto su incorporación al Frente Amplio y al sector.

Atentamente escuchaban las casi 100 personas sentadas en las butacas, y las otras que debieron acomodarse en las escaleras de la sala teatral y en cualquier recoveco posible. Aquel no fue un acto de masas, sino una reunión casi privada a la que asistieron figuras como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, la ministra de Industria, Carolina Cosse, los senadores Charles Carrera, Rafael Michelini e Ivonne Pasada, la diputada Susana Pereyra.

“Agradezco a los hombres que vinierondel Batllismo y trajeron su estandarte y su mochila sin abandonar su historia. También a los Blancos y obviamente a Juan Raúl por lo que significa traer el wilsonismo”, dijo Mujica mientras miraba a su derecha al que alguna vez fuera dirigente nacionalista, pero que tras diferencias con su partido decidió sumarse al espacio 609.

Muijica, dijo “reconocer que lo único permanente es el cambio”, pero que también “Se puede cambiar para mejor y para peor”. “Alcanza con ver al costado para darse cuenta que hay cambios que son doloroso retrocesos” opinó en referencia a la crisis económica que atraviesa Argentina, gobernada por el derechista Mauricio Macri desde 2015.

El líder del espacio 609 aseguró que es necesario “multiplicar la capacidad de ahorro naconal y ser un poco ahorristas”, al tiempo que señaló la necesidad de “cuidar las emprsas públicas”, las cuales “deberían estar mejor”.

Asimismo, opinó que es necesario “cambiar la política de inversión extranjera”, para impedir que cadenas de supermercados como Carrrefour se instalen en Uruguay a competir con los “bolicheros” uruguayos, pero que se debe beneficiar a aquellas compañías que vienen a producir algo que el país no sabe hacer, como fue con el caso de las plantas de pasta de celulosa.

Los aliados de Wilson

“Hoy es la primera vez en la vida que hablo como frentista”, comenzó diciendo Juan Raúl Ferreira, y fue rápidamente interrumpido por aplausos. “Siento gran orgullo que pepe sea mi líder” , “Pepe tiene ideas claras en materias de justicia social, distribución del ingreso, es un líder y un referente en la libertad, la soberanía de los pueblos y la unidad de Latinoamérica (…) Pepe es además un símbolo de la patria grande, de la patria grande con la que soñó Wilson”.

“Debemos todos contribuir desde el Espacio 609, y desde los que siguen a Pepe pero no son de ningún sector, a fortalecer la unidad de esa gran expresión progresista que es el Frente Amplio. Solo así evitaremos la restauración conservadora”, sentenció Ferreira.

Ferreira dijo que al igual que sucedió con la figura de Aparicio Saravia en el Partido Nacional, “que se la recuerda por sus aspectos romanticos pero no por sus causas sociales”, teme que lo mismo ocurra con su padre. “Wilson era progresista y yo me incorporo a la gran columna progresista que tiene este país”, apuntó.

Ferreira mantuvo a lo largo de su discurso la idea de que Wilson era más cercano al Frente Amplio que al Partido Colorado, y recordó que incluso llegó a tener contacto con los Tupamaros porque “creía que la solución no era represiva sino a través de la negociación y la paz”.

En la búsqueda del candidato

Mujica continúa en la búsqueda de una figura “independiente" para impulsarlo como precandidato en las elecciones de 2019 por el Frente Amplio, ya que a su entender un postulante que reúna el apoyo de varios sectores del oficialismo sería el mejor remedio para salvaguardar la unidad de la coalición de izquierdas.

Con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez (Partido Socialista), la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el secretario general del Sunca, Óscar Andrade (Partido Comunista), en carrera por competir en la interna frenteamplista de 2019, Mujica volvió a referirse este lunes durante el relanzamiento del Espacio 609, la expresión electoral del MPP, a la puja interna de las candidaturas en la coalición de izquierdas.

"He luchado y sigo luchando a ver si encontramos alguna fórmula que permita juntar dos o tres espacios para llevar algún candidato independiente que nos pueda servir a todos porque la enfermedad en nuestro tiempo son los peligros de la unidad futura del Frente", dijo Mujica en conferencia de prensa. "Se está retirando, por cuestiones biológicas, una generación que vivió muy intensamente el costo de la unidad y quisiera tener candidatos comunes pero no sé si es posible. Hasta ahora he hecho muchos esfuerzos y he recogido un espléndido fracaso", agregó.