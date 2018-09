Política, cultura y largas colas: así fue el preestreno de La noche de 12 años

“Pocas veces vi una cola así para un estreno uruguayo”. La voz del comunicador y periodista Miguel Ángel Dobrich, usualmente escuchada por radio, se perdía en la tardecita de ayer en las inmediaciones de Manuel Barreiro y Pedro Francisco Berro. Delante de él, cientos y cientos de personas formaban una cola que ingresaba al local de Life Alfabeta y se bifurcaba en varias salas. Si alguien hubiese visto la escena desde arriba, hubiese pensado en una víbora con varias cabezas dispersadas por las butacas del complejo.

Dobrich así como tantos otros –según cifras de la organización había 600 invitados confirmados– no estaban allí porque lo mejor que tenían para hacer un martes de setiembre a las siete de la tarde era formar una fila interminable, apretarse dentro del estrecho local de cine y estirarse hasta límites sobrehumanos para alcanzar una de las empanadas de pollo que las mozas servían en el hall de entrada. No. Todos estaban allí porque ayer, martes 11 de setiembre de 2018, fue la avant premiere uruguaya de La noche de 12 años.

Sí, la película uruguaya de la que todos hablan. La que adapta Memorias del calabozo, que despertó 25 minutos de aplausos en el Festival de Venecia. Sí, la que narra los 12 años de cautiverio de José Mujica, Mauricio Rosencof, Eleuterio Fernández Huidobro, mientras fueron rehenes de la dictadura. Sí, la que está protagonizada por el Chino Darín. Esa misma, la última del director uruguayo Álvaro Brechner.

El acontecimiento, la presentación de la película, tuvo vida propia desde temprano. La tuvo desde el momento en que, por ejemplo, los funcionarios acomodaron las sillas y los muebles del hall del cine, mientras los periodistas entrevistaban al director de la película y a su protagonista argentino. También, desde que las primeras luces se encendieron y la alfombra roja –sí, hubo alfombra roja– se desplegó en la vereda de la calle Barreiro. Y sobre todo desde que las figuras de la política local y el ámbito cultural del país comenzaron a llegar.

Los primeros en aparecer fueron los actores uruguayos de la película: Alfonso Tort, César Troncoso, Mirella Pascual. Después, los políticos, en su mayoría, vinculados al Frente Amplio: María Julia Muñoz, Ernesto Agazzi, Eduardo Bonomi, Christian Di Candia, Daniel Olesker, Ricardo Ehrlich, Yamandú Orsi, Miguel Brechner. Y distintos nombres de la cultura: Igor Yebra, Gerardo Grieco, Gerardo Caetano, Marcelo Estefanell, Gabriel Calderón, Néstor Guzzini, Pablo Aguirrezábal y varios partícipes de la industria cinematográfica uruguaya.

Y en el medio de todos ellos el protagonista real de la película, Mauricio Rosencof, que –con una boina azul– saludaba a todo el mundo.

¿Y el otro protagonista, el que recibió aclamaciones de estrella de rock en su paso por Europa? ¿Y José Mujica?

“Está invitado, obvio. Pero no viene. El Pepe no viene”, dijo, en la previa, una persona cercana al ex presidente.

A medida que el hall se desagotaba, las salas se llenaban, las canastas con empanadas quedaban sin empanadas, las copas sin vino y las fuentes con botellas de refresco, vacías. La fila, esa que pocas veces se ve en un estreno uruguayo, se deshizo. Adentro de las salas, en las pantallas, los créditos empezaron a correr. Y afuera, la alfombra roja quedó esperando la salida, cuando todos volcaran sobre ella las opiniones sobre La noche de 12 años.

Estreno

La película, coproducida por Salado Films, se estrena en Uruguay el próximo jueves 20 de setiembre. Se presentó en Venecia y también formará parte de la grilla del Festival de San Sebastián. Está dirigida por Álvaro Brechner (Mal día para pescar, Mr. Kaplan) y protagonizada por el español Antonio de la Torre (Mujica), el argentino Chino Darín (Rosencof) y el uruguayo Alfonso Tort (Fernández Huidobro)