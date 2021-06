Murales, arte callejero y la postura de Cosse: "La IMM no promueve" pero "no censura"

La Brigada Andrés Di Pascua pintó en la tarde del sábado 6 de febrero —a un día del aniversario 50° del Frente Amplio— uno de los muros del Cementerio de La Teja con un mural del difunto expresidente Tabaré Vázquez. El grupo de muralistas recibió esa jornada la visita de la intendenta Carolina Cosse, quien con "la emoción a flor de piel" saludó a los presentes y se sacó una foto con el retrato del exmandatario junto a la leyenda de uno de sus últimos mensajes públicos: "No te rindas".

La imagen provocó el rechazo de dirigentes nacionalistas y configuró uno de los motivos para el posterior llamado a sala a la jefa comunal, que tuvo lugar el viernes 25 de junio por videoconferencia. La otra razón apuntó contra el reparto de la comuna de las donaciones para las ollas populares aportadas por el Frente Amplio en el marco de su festejo cincuentenario.

Los blancos sustentaron sus reclamos en uno de los artículos del Digesto Departamental, que establece la prohibición de "toda publicidad" en árboles, pavimentos de aceras y calzadas, columnas de alumbrado, contenedores, plazas, parques, playas, edificios públicos y cementerios, entre otros elementos del mobiliario público. La única excepción prevista es que la IMM otorgue los permisos "para la utilización privativa" mediante mecanismos de adjudicación estatal.

Más de tres meses después de la convocatoria, Cosse brindó este viernes un discurso de 75 minutos ante la Junta Departamental, en un llamado a sala que se concretó de forma virtual. La intendenta manifestó que el mural de Vázquez en La Teja supuso la realización de un "homenaje" en "una forma que el gobierno departamental de Montevideo no promueve, pero en la medida que es respetuosa y de adecuada calidad, no censura".

El debate sobre pintadas y la postura de Cosse: "La IMM no promueve pero tampoco censura"

"Ni en este ni en ningún otro caso", aseguró tras una extensa argumentación para diferenciar a la pintada barrial de la "publicidad" o la "propaganda", repasando con lujo de detalles —y con voz quebrada— el vínculo del oncólogo con el barrio en que nació.

"¿Acaso es censurable el muro del Cementerio del Buceo sobre la calle Tomás Basáñez en homenaje a Felipe Cabral, Plef, el grafitero asesinado en febrero de 2009 mientras preparaba una de sus intervenciones? ¿Acaso son censurables los murales callejeros con las imágenes de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano, Manuel Quintela, Eduardo Mateo, Luisa Cuesta, 'China' Zorrilla, Cristina Morán, Carlos Páez Vilaró, que hay en otros lugares de Montevideo?", cuestionó Cosse.

La intendenta aseguró que la comuna sí actuará cuando los mensajes pintados inciten al odio o agravien a personas o colectivos, sobrepasando "de forma flagrante una frontera de respeto y convivencia". "Lejos de suscitarnos enojos, nos emociona la emoción de la gente", confesó sobre los murales mencionados.

Cosse opinó que el llamado a sala podía ser "una excelente oportunidad para encarar una relación siempre compleja" entre el arte callejero y la ciudad, por más que no era "un punto de agenda urgente en las actuales circunstancias".

"El llamado arte callejero no podría existir sin una cierta flexibilidad, que tampoco puede confundirse con convertir el espacio público en un campo legal para cualquier cosa. Es muy claro que si no se puede (pintar) en el espacio público, pero tampoco en el privado, lisa y llanamente, no habría en las ciudades arte callejero. Nadie en el mundo podría sostener esa tesitura", asestó sobre lo que denominó "una prohibición absurda".

El debate tiene larga data: en 2017 el entonces prosecretario de la IMM, Christian Di Candia, dijo a Búsqueda que mientras que "una preocupación diaria" eran los contenedores vandalizados, "un grafiti en una plaza puede esperar más".

La ley de Faltas sancionada durante la administración de José Mujica consideró como "vandalismo" a aquellos actos de "deterioro" del espacio público. Entran además en juego la diversidad de pintadas y estilos: murales, "tags", "bombas" y otros.

El mural de Vázquez incluye también símbolos partidarios en el marco del aniversario

"Tirado de los pelos"

El edil Rafael Seijas (Espacio 40) tomó la palabra durante el llamado a sala para plantear sus cuestionamientos a la intendenta sobre el tema. Tomó como base una respuesta a un pedido de informes de hace tres años del exedil de la Concertación, Roberto Gossi, quien consultó sobre la regulación de grafitis y otras afectaciones a las fachadas de bienes de patrimonio público.

En esa instancia, el Equipo Técnico de Actualización Normativa de la Intendencia replicó que dentro del término "publicidad" presente en el Digesto "también podría comprenderse la situación de los grafitis" como afectaciones a las fachadas, según consta en el texto al que accedió El Observador.

El edil Seijas recordó a El Observador que el mural de Vázquez también incluye evocaciones partidarias más allá de su figura, como la bandera del Frente Amplio y el sello de los Jóvenes FA del Oeste. El nacionalista consideró por tanto que el argumento de Cosse estaba "tirado de los pelos".