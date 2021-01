Nacho Álvarez, los "fachos", su charla con Manini y lo que pasó por la difusión de su video íntimo

El periodista Ignacio Álvarez estrenará un nuevo programa periodístico el 1 de febrero por Azul FM, emisora que forma parte del grupo Magnolio. Después de 20 años conduciendo Las cosas en su sitio por Radio Sarandí y siete meses fuera del aire vuelve con La Pecera.

En diálogo con el programa Los mismos locos de Urbana, parte del mismo conglomerado de medios, Álvarez habló acerca de su salida de Sarandí. "Durante más de 20 años conduje un programa que era de los más escuchados, se llama Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí y en julio dije 'me voy por un tema económico'", dijo el periodista y explicó que a causa de la pandemia la emisora se vio afectada económicamente y él accedió a que se le redujera el sueldo en un 35% en de abril de 2020. "El que gana más es el que más se recorta, y todo bien. Álvarez explicó que en julio tuvo una conversación con el director del medio: "Propuse franjas razonables, en vez de 35% de descuento un 25% de descuento y después ir evolucionando hasta llegar a fin de año al 100% original. Lo peor de todo no fue el no, porque son temas económicos y no me voy a meter en el bolsillo de la empresa. Me tiro el contrato firmado y me dijo 'es esto'", contó.

Álvarez se refirió al director del medio como "una persona bastante jodida". "Yo era la principal figura de la radio, me respetaba, pero con otros compañeros he visto destratos y humillaciones de las peores", comentó y advirtió a los oyentes: "No hagan esto en sus casas, no manden a cagar a sus jefes en el peor momento de la historia del país".

El periodista contó que hasta el momento de su renuncia no tenía otro trabajo en mente, además de Santo y Seña, el programa que conduce los domingos en Canal 4. "Ese lunes que no fui a Sarandí por primera vez me desperté a las cinco de la mañana y decía 'qué hice, se me fue la moto'. Lloraba", recordó Álvarez y comentó que esa misma mañana lo contactaron de grupo Magnolio para conversar. "Esta propuesta fue la que me sedujo desde el primer momento", sostuvo.

"A veces la sabiduría consiste en aprender a soltar, salir de la zona de confort y animarse a saltar", reflexionó el comunicador y sostuvo que "no hay que ser un anormal pero tampoco un mediocre".

Álvarez también se refirió a Zona Urbana, el programa que condujo en Canal 10 junto a Gustavo Escanlar: "En aquel momento Zona Urbana fue una explosión, nos explotó en la cara a todos (...) Fue la primera vez que se empezó a hacer periodismo de investigación en televisión".

Marcelo Casacuberta

"Ahora me dicen facho y yo digo la concha de tu madre. Los frentistas nos aplaudían a rabiar porque estábamos criticando las cagadas del gobierno colorado, ahora el gobierno del Frente Amplio durante 3 periodos seguidos vos seguís haciendo tu laburo, denuncias las cagadas y te dicen 'facho hijo de puta'. Ese es el doble discurso, yo sigo haciendo mi trabajo", sostuvo Álvarez en Urbana y dijo que votó a Pablo Mieres y a Lacalle Pou. "No tiene nada que ver a quien preferís como presidente con cómo tenés que laburar después", consideró.

Uno de los integrantes de la mesa de Los mismos locos le preguntó sobre las entrevistas que realizó durante la campaña electoral, tanto a Luis Lacalle Pou como a Daniel Martínez, considerando que no tenían la misma intensidad. "¿Vos viste la entrevista?", le preguntó Álvarez a lo que el entrevistador le respondió "no tuve la oportunidad". "Esa era la respuesta que que quería escuchar", dijo el periodista y continuó: "Ustedes son el ejemplo vivo del fascismo. Me guío por el rotulo y estigmatizo".

"Lacalle Pou tuvo la entrevista más dura de su vida conmigo. Le puse las imágenes de su padre, el caso Banco Pan de Azúcar - capaz que no tienen la más puta idea de lo que les estoy hablando - y él dijo que el fruto no cae lejos del árbol, entonces le pregunté '¿vos estás diciendo que sos igual que tu padre?', 'sí', dijo él. Pero después le pregunté por qué no había votado la ley de matrimonio homosexual y se quedo en blanco, le pregunté por la votación de cambio de sexo", relató Álvarez y concluyó que nunca lo vio en "patinar tanto" en una entrevista. "Una cosa es que lo haya votado a él y otra cosa es mi laburo", concluyó.

Diego Battiste

Además se refirió a una reunión que mantuvo con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Explicó que durante el programa especial de Santo y Seña en homenaje al expresidente Tabaré Vázquez el músico Ignacio Obes tocó A redoblar, la canción que había sido promovida por el Frente Amplio como una forma de recordar al expresidente la noche de su entierro para evitar aglomeraciones y manifestaciones. Ignacio Álvarez la tarareó y generó polémica en redes sociales. "Hay una tendencia que es muy peligrosa a etiquetar", dijo el periodista y consideró que es "cerebralmente más económico simplificar la percepción".

Álvarez se manifestó en twitter y según contó en la entrevista recibió un mensaje privado del cabildante. "Me responde con un mensaje privado Manini y me dice 'estoy totalmente de acuerdo con su tweet, ojalá más periodistas pensaran de esa manera' y yo le contesto 'muchas gracias, me alegro mucho, muchas veces he sido muy crítico con usted pero sobre todo con las personas que lo acompañan, encantado de tener una charla'", contó Álvarez en Urbana y relató que hace unas semanas se concretó la reunión. "Tuve una charla divina, me pareció un tipo bárbaro", dijo.

El periodista contó que durante el encuentro le preguntó sobre su opinión acerca del período de la dictadura militar y que luego de escuchar su posición le dijo: "Si vos contaras esto que me estás diciendo al aire tendrías muchos más votos y romperías la cabeza de muchos que te ven como el facho hijo de puta". "Me dijo que lo estaba pensando", comentó el periodista.

Durante el programa también le preguntaron sobre la incorporación de María Alejandra Jaimes al programa televisivo. Explicó que luego de que se fue la periodista Fernanda Kosak buscaba a alguien "más carismática". La conversación derivó en las críticas que Álvarez recibió luego de un comentario que hizo al aire acerca del vestido de Jaimes: "Esta todo bien con el feminismo, las reivindicaciones de las mujeres y la mar en coche pero sacámela un poquito".

"Te voy a sacar el tema de mi video famoso. Yo estaba cogiendo con una mina y ¡ah, drama nacional!, ¡mirá lo que le dice, mira lo que hace!. ¿Y? Yo no entiendo, ¿la gente no coge?", dijo el periodista y agregó: "El denominador común es lo reprimidos que seguimos siendo como sociedad".

Durante la conversación Álvarez contó que hace unos meses se encontró con la mujer con la que mantuvo relaciones en el video íntimo que se viralizó en 2016. "Estuvo buenísima la charla que tuve con ella, fue dolorosísima pero creo que nos sirvió a los dos para cerrar", comentó.

"Hablé con ella, nos vimos. Es una tipa divina y me hizo entender todo el dolor y el sufrimiento que a ella le causó eso, porque yo era el centro ahí, todo el mundo hablaba de Nacho Álvarez y de ella cuando hablaban era como dijiste vos "la putita", "la gatita"; no era puta, es una tipa divina, y tiene un tatuaje que la reconoce todo el mundo. Me dijo 'te odiaban tanto a vos que les chupé un huevo yo'", dijo el periodista y agregó: "Mirá qué loco, los que usaban el video para criticarme a mí por misógino, machista, maltratador y demás en el fondo fueron los peores maltratadores con la pobre victima. Ni sopesaron ni cotizaron que la estaban exponiendo al viralizarlo".