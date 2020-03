Nacional está mejor en la tabla de lo que muestra en el campo de juego

Fue un desahogo. El festejo de Felipe Carballo del gol con que Nacional le ganó 1-0 a Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central contenía alivio, bronca y felicidad. Todo junto en un grito desaforado frente a un rival de poca monta y después de jugar un partido donde volvió a plantear interrogantes sobre su verdadero nivel.

Fue igual a la celebración de Diego Forlán, el técnico de Peñarol, 24 horas antes, cuando su equipo consiguió el gol para ganarle al boliviano Jorge Wilstermann. Además, fue más o menos a la misma altura del encuentro. Dos festejos quizá desmesurados, pero acordes con el momento: los dos equipos grandes están en deuda futbolísticamente y no consiguen una identidad dentro del campo de juego que permita avizorar un futuro que ilusione en el ámbito continental.

Leonardo Carreño

Con el triunfo, Nacional quedó primero en el grupo F con seis puntos y muy buenas posibilidades de clasificar a octavos de final –cuando se reanude el torneo, desde la semana que viene suspendido por el coronavirus–, pero deberá mejorar mucho para seguir avanzando.

Rodrigo Amaral volvió a ser titular y marcó tarjeta antes de que se cumplieran dos minutos de juego con un remate desde afuera del área que rozó el ángulo. Fue un buen comienzo para el local –Nacional volvió a jugar en el Parque después de cuatro meses–, que después contó con otros chispazos del número 10, pero así como pasó el domingo frente a Wanderers, antes de que terminara el primer tiempo se cansó.

Esta vez no estuvo claro el Chory Castro aunque Nacional tuvo más desborde por su costado que por el otro, donde Santiago Rodríguez –sustituyó a Brian Ocampo por derecha– no pasó nunca al fondo, centralizó el juego y tampoco atacó Mathías Suárez.

L. Carreño

Como habrá sido de flojo el primer tiempo de Nacional, que el mejor jugador del equipo en ese lapso terminó siendo el golero Luis Mejía, quien tuvo dos tapadas notables después que fallara Neves en ambas oportunidades.

La entrada del argentino Claudio Yacob y el adelantamiento en la cancha de Neves y Carballo, fue clave para la victoria. Munúa armó un mediocampo similar al primer partido del año contra Liverpool, con Yacob como vértice y el doble cinco más arriba.

Ganaron metros y definieron el partido. Pase de Neves y remate perfecto de Carballo para vencer al buen golero Araque.

De todas formas, Nacional dejó dudas en todas sus líneas. Atrás, salvo Mejía, delante de él no brindaron seguridad los integrantes de la línea de cuatro. Mathías Suárez tiene esos cortocircuitos que le hacen jugar al borde de la roja –empezó eludiendo los problemas, pero luego participó en algunos roces–; Guzmán Corujo y Mathías Laborda tienen errores, tal vez producto de los inconvenientes de recuperación que tienen Neves y Carballo en el medio. Luego, el técnico mejoró ese aspecto con la entrada de Yacob.

L. Carreño

Los altibajos también se notan en la generación de fútbol. Amaral todavía busca su mejor forma; Santi Rodríguez no desbordó nunca; no fue el mejor partido de Castro y a Vecino no le llegó la pelota.

Por eso el grito de gol tuvo más de desahogo por todo lo que le costó encontrarlo, que de felicidad.

NACIONAL 1

Luis Mejía 7

Mathías Suárez 5

Guzmán Corujo 5

Mathías Laborda 5

Agustín Cisneros 5

Gabriel Neves 4

Felipe Carballo 6

Rodrigo Amaral 5

Santiago Rodríguez 4

Gonzalo Castro 5

Thiago Vecino 4

DT: Gustavo Munúa

ESTUDIANTES DE MÉRIDA 0

Alejandro Araque 5

Daniel Linarez 4

Galileo del Castillo 6

Christian Flores 5

Jesús Meza 5

José Marrufo 4

Cristhian Rivas 4

Armando Araque 5

José Manríquez 4

Edison Penilla 5

José Rivas 4

DT: Martín Brignani

Cambios en Nacional: 59’ Claudio Yacob (5) x Amaral, 63’ Sebastián Fernández x Vecino y 86’ Pablo García x Rodríguez

Cambios en Estudiantes: 73’ Yorwin Lobo x Del Castillo y Alexis Messidoro x Meza y 87’ Jaime Moreno x Flores

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Wilton Sampaio (Brasil)

Gol: 68’ Carballo (N)

Amarillas: Suárez, Laborda, Vecino, Yacob (N), Linarez, Meza, Penilla, Lobo, Moreno (E)