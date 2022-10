Nacional perdió sorpresa, no tiene plan B y Repetto reitera errores en una continua dilación

De los últimos nueve, perdió seis en el Clausura. De los últimos 12, perdió nueve, si se cuenta la derrota contra Rampla por 3-0 en la Copa AUF Uruguay. No es el mismo Nacional, no tiene un plan B y en eso, Pablo Repetto tiene su responsabilidad.

No le gusta jugar con doble 9, apuesta a obtener llegada por las bandas, pero esa idea, últimamente no está saliendo bien y el equipo lo siente.

Contra Fénix terminó poniendo todo arriba con los ingresos de Emmanuel Gigliotti y Juan Ignacio Ramírez, faltando 6 minutos.

Felipe Carballo no repitió buenas actuaciones anteriores

¿No pude hacer los cambios antes y retrasar un poco más a Luis Suárez, sobre todo, cuando lo trabajado en la semana no sale?

Está claro que Nacional fue mucho más que Fénix, pero igualmente -y aunque suene paradójico- este rival también lo complicó. ¿Por qué? Porque supo cómo defenderse y cómo parar el juego tricolor.

En gran parte de este torneo, Nacional daba garantías con relación a su nivel futbolístico. Pero, de a poco, los adversarios parecen tomarle los puntos.

Agustín Requena, el arquero de Fénix, fue el gran responsable de que los de Repetto no ganaran. No obstante, ello, solo en el quinto minuto de adición fue que los albos consiguieron una igualdad que parecía no llegar nunca.

Franco Fagúndez, esta vez, no fue solución

El equipo ya no tiene fluidez en el juego, le falta la sorpresa, no cuenta con las ideas claras y cuando Luis Suárez no está en su mejor versión -como sucedió en este encuentro- todo se complica aún más.

Nacional jugó incómodo, nervioso. Alfonso Trezza sigue sin funcionar y ya no se explica cómo Diego Zabala no es titular. Pero no es el único que no anduvo de mitad de cancha hacia arriba. Lo suyo quizás se nota más porque es reiterativo.

El equipo tiene a varios jugadores que no dan el tono y está en un bajo momento.

Cuando un conjunto como Nacional, con el mejor plantel del Uruguay, se enfrenta ante rivales con planteamientos tan esquemáticos, es imperioso que alguien pueda romper el molde.

Camilo Cándido fue uno de los que más llegó, aunque se equivocó con la pelota

Sin embargo, existe cierta tendencia a improvisar, a no tener control orientado, ni volumen de juego. Se transforma en un fútbol banal.

El primer tiempo dejó cierta preocupación más allá de que volvieron Luis Suárez y Sergio Rochet, porque Fénix, como ha sucedido con otros equipos, lo complicó a Nacional.

Es verdad que fue solamente en la destrucción. Es decir, saben cómo jugarle y marcarlo bien atrás. De creación, o de peligro para el arco tricolor, muy poco.

Esa fue la gran falencia de Fénix: generar juego y no tirarse tan atrás. Pero el que tiene que hacer el gasto, y hacerlo bien, es Nacional. Es el que está obligado.

Laborda se equivocó en la jugada del gol de Fénix

Se podrá decir que ese es un buen objetivo de los tricolores, que no le lleguen. Pero el hecho de no salir con pelota por los laterales, y de que Trezza -como se expresó- y que Felipe Carballo hayan estado tan poco activos, no ayudó para nada.

Esos errores reiterados por parte del entrenador, llevan a una continua dilación en lo que fueron los últimos partidos. Se trata de un técnico más que capacitado -y ya lo ha demostrado con creces-, pero que últimamente parece algo empecinado.

De haber un ganador este domingo en el encuentro entre River Plate y Deportivo Maldonado, Nacional perderá la punta del Clausura. La Tabla Anual lo tiene muy tranquilo arriba y la va a ganar. Pero su rendimiento viene decayendo partido a partido, por más que sea el dueño de la pelota. Y eso sí que preocupa.

Los detalles

Fénix 1-Nacional 1

Estadio: Domingo Burgueño de Maldonado

Juez: Esteban Ostojich

Fénix: Agustín Requena; Andrés Barboza; Guillermo Pereira, Juan Álvez; Andrés Schetino, Emanuel Carlos, Agustín Alfaro, Roberto Fernández, Ignacio Sosa; Bruno Scorza e Ignacio Pereira. Director técnico: Ignacio Pallas.

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Léo Coelho, Mathías Laborda, Leandro Lozano; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Camilo Cándido; Franco Fagundez y Luis Suárez. Director técnico: Pablo Repetto.

Cambios en Fénix: 70' Camilo Núñez x Alfaro y Agustín Amado x Scorza, 81' Gustavo Viera x Pereira y Luciano Puentes x Sosa y 90+2' Rodrigo Cabrera x Carlos

Cambios en Nacional: 63' Diego Zabala x Trezza y Yonatan Rodríguez x D. Rodríguez, 73' Santiago Ramírez x Lozano y 84' Juan Ignacio Ramírez x Fagúndez y Emmanuel Gigliotti x Laborda

Goles: 57' R. Fernández (F) y 90+5' Coelho (N)

Tarjetas amarillas: Barboza, Scorza, Schetino, Sosa, Pallas (desde el banco), Puentes (F) y D. Rodríguez, Trezza, Y. Rodríguez (N)