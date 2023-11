Nacional vs Peñarol: las pistas que dio Recoba, el probable equipo y cómo encarará el clásico

La primera pregunta de la conferencia de prensa de Álvaro “Chino” Recoba de este jueves, previa al clásico Nacional vs Peñarol, estaba cantada, luego de que la semana pasada se animara a dar el equipo titular que iba a jugar ante River Plate.

Al entrenador tricolor le preguntaron si iba a anunciar al once que iba a jugar ante su tradicional rival y esta vez el DT prefirió no hacerlo, si bien consideró que de todas formas los periodistas los iban a conseguir en las próximas horas.

“El once ya lo tengo. Por suerte ustedes no. Igual se enterarán hoy, pero no pasa nada”, dijo el Chino a los periodistas antes del entrenamiento de este jueves.

El probable equipo de Nacional para el clásico no tendría modificaciones con respecto al que le ganó a River Plate el pasado fin de semana.

@Nacional

Recoba y Abeijón

En ese sentido, Recoba dijo que “hay jugadores que son para este tipo de partidos y lo han demostrado. Y hay jugadores que son debutantes en este tipo de partidos”, agregó.

Entre estos últimos, el técnico tendrá a varios jugadores que tendrán su debut en clásicos, como lo son el arquero Salvador Ichazo, los defensas Daniel Bocanegra y Gabriel Báez, el volante José Alberti y el delantero Gonzalo Carneiro.

Corazón caliente, mente fría

Recoba también contó cómo espera que se juegue el clásico, en el que Nacional será local en un Gran Parque Central que tendrá entradas agotadas con 100% de hinchas tricolores.

“Tenemos que hacer un partido inteligente, de nada sirve entrar en el fervor que va a tener el Parque porque va a estar lleno. Tenemos que tener el corazón caliente y la mente fría”, dijo el DT, quien agregó que deben “controlar la ansiedad” en el comienzo del juego. “De nada sirve correr los primeros 10 minutos como locos para después no mantenerlo”, sostuvo.

Leonardo Carreño

Recoba en el Parque Central

Además, espera que su equipo vaya a buscar el triunfo. "Convencidos de no tener miedo a la victoria, de no tener miedo a ganar, que eso es lo fundamental. Desde el primer día en que llegamos sabemos que esa es la única manera, no podés tener miedo a la victoria", señaló.

Para Recoba, su equipo tiene que estar “100% concentrado defensivamente”. “Hay partidos que se deciden por errores puntuales, espero que no sea en este caso, sí que sea a favor", dijo.

También contó que han trabajado en la pelota quieta, la vía en la que abrieron el marcador ante River Plate el fin de semana pasado. “Les damos tres o cuatro opciones para hacer un gol de tiro libre. La primera es pegarle por arriba de la barrera y después hay opciones”, señaló.

“A mí me gusta que el corner vaya hacia adentro del arco, tiene más peligro para mí”, explicó, con respecto a los tiros de esquina y su predilección a que los centros se cierren en vez de abrirse. “Intentaremos seguir por ese camino de crear goles de pelota quieta, tenemos buenos cabeceadores y gente que le pega muy bien”.

"Hemos trabajado por dónde los vamos a atacar, cómo debemos defender", agregó. "Eso no te garantiza que ganes", señaló. "Lo que sí no puede faltar es la actitud. Las ganas, la responsabilidad que tenemos. Si eso no falta, seguramente nosotros estaremos satisfechos más allá del resultado", sostuvo.

Para Recoba, los laterales tienen un papel clave. “Por afuera son los laterales los que crean peligro, nosotros le damos amplitud al equipo con los lateral. Y al mismo tiempo tenemos jugadores que son inteligentes que van por afuera y que son volantes”.

Con respecto a Peñarol, el DT mencionó que Sebastián Rodríguez y Matías Arezo son los jugadores que deben tener una mayor atención en las marcas, agregando que todos los futbolistas aurinegros son buenos.

El probable equipo

El once de Nacional que se perfila para el clásico sería con Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta y Gabriel Báez; Yonatan Rodríguez y Francisco Ginella; Diego Zabala y José Alberti; Gonzalo Carneiro y Juan Ignacio Ramírez.