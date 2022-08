Natalia Oreiro vuelve a la música y anunció colaboración con Lali Espósito y Soledad

Natalia Oreiro prepara su regreso a la música, con una serie de duetos y colaboraciones con artistas uruguayos y argentinos que se estrenarán en las próximas semanas, según adelanto la actriz y cantante, que en los últimos tiempos ha centrado sobre todo su carrera en la faceta actoral.

Hace una semana se estrenó la miniserie Santa Evita en la plataforma Star+, en la que Oreiro encarna a Eva Perón, y como antecedentes inmediatos está la serie Iosi, el espía arrepentido, que hizo para Amazon Prime Video, así como las películas La noche mágica, Hoy se arregla el mundo y Las rojas, que se estrenaron en cines en los últimos meses.

Mientras apronta su vuelta a la televisión uruguaya para conducir la tercera temporada de Got Talent, rol que ha ocupado desde el estreno del programa en Canal 10 en 2020, Oreiro también se estrenará como conductora en Argentina, donde estará al frente de la versión de ese país de ¿Quién es la máscara?, que realizará el canal Telefe.

Pero antes tendrá su regreso musical, a 20 años del lanzamiento de su disco Turmalina. Luego de ese álbum, si bien su carrera siguió con giras internacionales, que consolidaron su éxito en países como Rusia, Oreiro pasó más de una década y media sin novedades.

En 2016, al interpretar a Gilda en la película biográfica No me arrepiento de este amor, volvió a cantar, versionando distintos temas de la cantante tropical argentina. Dos años después lanzó dos canciones con motivo del Mundial de fútbol que se disputó en Rusia, y desde entonces ha lanzado algunos sencillos: dos reversiones de uno de sus hits, Me muero de amor; una colaboración con Bajofondo, y una interpretación de Nunca más a mi lado, la canción de No Te Va Gustar que se reeditó con motivo de su décimo aniversario, y en la que también participaron otras voces como la rochense Florencia Núñez.

Entrevistada por el programa televisivo argentino Implacables, Oreiro contó este fin de semana lo que se viene ahora: "Dentro de muy poquito va a salir un video hermoso que hicimos con Lali y la Sole, de una canción que grabamos juntas".

Luego de ese lanzamiento, se vendrán otras dos colaboraciones. La primera será con la banda argentina de cumbia La Delio Valdez, y la segunda con la cantautora uruguaya Ana Prada, según adelantó Oreiro.