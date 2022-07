Natalia Oreiro como Eva Perón y más: ¿qué mirar este fin de semana?

Michael Lawson es un agente inmobiliario neoyorquino que después de 17 años en pareja, tiene que volver a enfrentarse al mundo y a los desafíos de la soltería a los 40, cuando su esposo decide abandonarlo. Esa es la premisa inicial de esta serie, que tiene como uno de sus creadores a Darren Star, creador de otras sagas románticas icónicas de la pantalla, como Sex and the city. El actor Neil Patrick Harris (el doctor Doogie Howser y Barney Stinson en How I met your mother) es el protagonista de esta historia, que tiene ocho episodios y combina rasgos de las comedias románticas tradicionales con algunos toques de drama. Está disponible en Netflix.