Natasha Rey, la vedette uruguaya que fue operada por Lotocki y lo defiende: "Hay un linchamiento"

Tras la muerte de Silvina Luna, a causa de complicaciones derivadas de una operación estética realizada por el cirujano Aníbal Lotocki, comenzaron a aparecer distintos testimonios de otras personalidades que fueron intervenidas por el médico argentino, entre ellos el del uruguayo Raphael Dufort. Ahora apareció otro testimonio: el de la vedette Natasha Rey.

La modelo uruguaya reveló que fue operada por Lotocki y afirmó que hay un "linchamiento" contra el cirujano, además de cuestionar el relato de Dufour. En una charla en el programa Algo Contigo, Rey dijo que lo ocurrido con Silvina Luna "duele muchísimo", y que le "parece una injusticia".

"Que se haga justicia si la ley y los médicos determinan que lo que tenía puesto era un veneno. Pero lo tiene que hacer la ley, no la gente, esto es un linchamiento".

Rey dijo que se operó los glúteos con Lotocki en 2013, a instancias de Dufour: "Si supuestamente te hizo esto en 2008, ¿en 2013 llevás a dos chicas a que se operen con él?", apuntó.

"Me puse grasa y el producto que se cuestiona, el metacrilato. Me hice estudios y tengo todo bien" continuó. " Acá me hicieron cualquier cosa, me operé cuatro veces y hasta me pusieron las prótesis mamarias al revés. Mala praxis hay en todos lados. No me interesa defender a nadie", afirmó.

"No pongo en tela de juicio que Silvina Luna tuviera eso en el cuerpo, eso la justicia lo va a determinar. Yo tengo todo bien, me revisé, me hago análisis una vez por año. Ponele que hay 4000 personas operadas por este hombre y hay diez con problemas. A mí en Uruguay me hicieron destrozos y me lo arregló él", dijo Rey, ante lo que el conductor del programa, Luis Alberto Carballo, señaló que así fuera que solo había una persona con problemas, no debería suceder.

"El metacrilato es caro. Él me mostró todo, soy muy desconfiada y me dijo lo que me iba a poner", respondió Rey, que aseguró que el metacrilato "no se pone solo, se pone poco."

De todas formas, Rey aclaró que luego del caso de Silvina Luna, "está más atenta" a posibles problemas de salud y que incrementó la frecuencia de sus estudios médicos.