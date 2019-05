Náutico ganó y es líder: "Tenemos un potencial enorme", dijo su DT

Tras dos semanas de parate se retomó el domingo la disputa del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino donde Náutico saltó a la cima al ganarle 3-1 a Old Christians.

"Es muy importante cuando estás intentando crecer que los resultados te acompañen", dijo a Referí el entrenador del equipo Mateo Pereiro, hermano mellizo de Matías que dirige a Old Girls.

Los goles de las rojas fueron obra de Agustina Díaz, Emilia Arias y Jimena García mientras que para Christians, que perdió su invicto, anotó Josefina Curci.

"Personalmente este es un desafío muy lindo, tenía muchas ganas de volver, extrañaba como loco el hockey. Igualmente quiero destacar a mis compañeros, porque el trabajo en equipo es muy importante, Andy (Vázquez) que sigue metido, ayudándonos con informes. A Diego (Laborde) que desde muy lejos, por estar de viaje de Ciencias Económicas, sigue viendo, analizando y haciéndonos recomendaciones. Nacho (Machado, el otro ayudante técnico) por estar siempre, Loli (Rodrigo Miranda) que es mucho más que un profe y también Martín Ocampo (asistente técnico). Y Diana (Pazos) por estar siempre al pie del cañón con todo pronto. Es muy fácil trabajar así, somos una familia", enfatizó Pereiro.

"Nuestro objetivo es generar cambios internos que pueda contribuir en un crecimiento a nivel nacional", explicó el joven entrenador.

Náutico cuenta desde el año pasado con la supervisión técnica del argentino Sergio "Cachito" Vigil. "Es alucinante la experiencia, una muy linda oportunidad que nos da el club, no solo a mí sino también a todos los entrenadores, porque nos enriquece no solo a nivel deportivo sino desde la parte humana también. A su vez nos abre muchas puertas del hockey internacional. De hecho, la pretemporada la hicimos con dos equipos argentinos. Cachito viene unas siete u ocho veces al año, casi una vez al mes, y es un gran aporte", comentó Pereiro quien destacó el "nivel de entrega" que tienen sus jugadoras. "Con eso más el apoyo del club tenemos un potencial ilimitado", concluyó.

Náutico comparte la primera posición con Old Sampa que tuvo fecha libre.

Carrasco Polo golpeó la mesa al golear 4-0 a Yacht en una reedición de la final del año pasado. Sol Amadeo fue figura anotando dos goles, uno de ellos golazo, mientras que Sofía Mora de penal y Camila Piazza de corto completaron la goleada.

Old Girls también goleó para trepar en la tabla: 6-1 a un Biguá que atraviesa un año de transición con muchas jugadoras jóvenes en el primer equipo.

Cecilia Casarotti marcó tres goles mientras que Sophie Tatton, Martina Lenguas y Paz Invernizzi celebraron los restantes. Martina Rago hizo el de Biguá.

La nota de la jornada la dio Old Ivy ganando su primer partido del año para salir del último puesto. El equipo de Ignacio Dotta derrotó 3-2 a Woodlands donde volvió a jugar tras superar su lesión muscular Janine Stanley.

Los goles de las triunfadoras fueron de María José Correa, Victoria Sanguinetti y Maite García marcando para Woodlands Josefina Barrandeguy y su hermana mayor Constanza.

Posiciones

Old Sampa 10 (4 partidos jugados)

Náutico 10 (5 partidos jugados)

Old Christians 9 (4 partidos jugados)

Yacht 9 (5 partidos jugados)

Carrasco Polo 7 (4 partidos jugados)

Old Girls 7 (5 partidos jugados)

Old Ivy 3 (4 partidos jugados)

Woodlands 3 (5 partidos jugados)

Biguá 0

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 7

2- Sofía Mora (Carrasco Polo), Cecilia Casarotti (Old Girls) 5

3- Camila Piazza (Carrasco Polo) 4

4- Sol Amadeo (Carrasco Polo), Emilia Arias, Manuela Vidal (Náutico), Victoria Barbero (Old Christians), Milagros Algorta (Old Girls), Clementina Cristiani (Old Sampa), Josefina Barrandeguy (Woodlands) 3

Próxima fecha (6ª)

Biguá-Old Ivy

Old Christians-Old Girls

Carrasco Polo-Woodlands

Old Sampa-Yacht

Libre: Náutico